Umirovljeni tenisač raznježio pratitelje rijetkom objavom s obitelji, sinčić je ukrao svu pozornost!

Rafael Nadal s pratiteljima je podijelio preslatke trenutke sa zimskog odmora na kojem je njegov trogodišnji sin Rafael Jr. prvi put stao na snijeg.

Legendarni španjolski tenisač Rafael Nadal podijelio je s pratiteljima rijetke i dirljive trenutke s obiteljskog odmora na snijegu. Bivši svjetski broj jedan objavio je na Instagramu fotografije i videozapise sa skijanja sa svojim trogodišnjim sinom Rafaelom Jr., koji je prvi put stao na snijeg.

Nadal je s obitelji otputovao u luksuzno skijalište Baqueira Beret, smješteno u katalonskim Pirenejima, gdje su uživali u zimskom odmoru. Među objavljenim fotografijama posebno je oduševio video u kojem mali Rafael Jr. samouvjereno klizi po snijegu, dok ga ponosni otac promatra.

U opisu objave 39-godišnji Nadal se i našalio te zatražio savjet od legendarne olimpijske skijašice Lindsey Vonn, koju je označio uz poruku da još uvijek uče skijati. Vonn mu je ubrzo uzvratila kratkim, ali toplim komentarom podrške.

''Obožavam vas!'', napisala je.

Iako je mali Rafael Jr. bio glavna zvijezda objave, dio obiteljskog putovanja bila je i Nadalova supruga Maria Francisca Perelló. Par je prošlog ljeta dobio i drugog sina, Miguela, no on se nije pojavio na fotografijama koje je tenisač podijelio s javnošću.

''Iskreno, uvijek sam mislio da ćemo dobiti djecu kad završim karijeru. Vjerovao sam da ću igrati tenis do tridesete godine, ali ja sam još na terenu. Volim djecu i nadam se da ću ih imati kad se umirovim'', rekao je 38-godišnji Nadal jednom. No prinova je stigla i prije.

Objava je brzo prikupila tisuće lajkova i komentara obožavatelja, koji su bili oduševljeni rijetkim uvidom u privatne trenutke jedne od najvećih teniskih legendi.

Nadal i Perelló zajedno su gotovo 20 godina, a vjenčali su se 2019. godine, nakon dugih 14 godina veze.

Mery je inače poznata po tome što vrlo rijetko ili uopće ne istupa u javnosti. Oboje su tajanstveni i ne vole se hvaliti svojim lagodnim životom, a Mery čak i ne putuje na mečeve s Nadalom jer, kako je jednom izjavila, to ne bi bilo dobro za njega ni nju. Više o njoj čitajte OVDJE.

