Tri riječi bile su dovoljne: Rakitićeva Raquel otkrila koliko uživa u Dalmaciji

Raquel Mauri i Ivan Rakitić nalaze se na kratkom odmoru, a koliko je oduševljena Dalmacijom, lijepa Španjolka je pokazala na Instagramu.

Ivan Rakitić zajedno s obitelji već godinu i pol dana živi u Splitu, a koliko uživaju u toj okolini pokazala je njegova supruga Raquel Mauri.

Vatrena Španjolka često dijeli prizore iz svakodnevnog života na društvenim mrežama, pokazavši kako im je upravo Dalmacija posebno draga, uz rodnu joj Andaluziju.

Raquel Mauri Foto: Instagram Screenshot

U kratkotrajnoj objavi na Insagramu podijelila je fotografiju iz kafića uz plažu. Palma, plavo nebo i sunce bili su pun pogodak za odmor obitelji Rakitić, a samo tri riječi bile su dovoljne da Raquel opiše svoje oduševljenje.

Ivan Rakitić i Raquel Mauri Foto: Instagram

Ivan Rakitić, Raquel Mauri Foto: Instagram

Raquel Mauri Foto: Instagram

Raquel Mauri i Ivan Rakitić Foto: Instagram

"Dalmacijo, volim te", napisala je na fotografiji, označivši i muža, s kojim je zajedno otkako se preselio u Sevillu, te s kojim ima dvije kćeri.

Da je ljubav između njih dvoje jaka, nije tajna, a više o tome pročitajte OVDJE.

Raquel često dijeli i prizore iz teretane, a kako izgleda njezin prosječni trening, pogledajte OVDJE.

