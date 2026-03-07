Preminuo glumac iz Tarantinovog hit-filma, njegova scena šokirala je publiku

Stephen Hibbert, koji je glumio The Gimpa u "Paklenom šundu", iznenada je preminuo od posljedica srčanog udara.

Britanski pisac i glumac Stephen Hibbert, najpoznatiji po ulozi jezivog lika poznatog kao The Gimp u kultnom filmu "Pakleni šund", preminuo je u dobi od 68 godina.

Prema pisanju stranih medija, Hibbert je u ponedjeljak preminuo od srčanog udara u Denveru. Tužnu vijest potvrdio je član njegove obitelji, dok su se od njega dirljivom porukom oprostila i njegova djeca Ronnie, Rosalind i Greg.

"Naš otac, Stephen Hibbert, neočekivano je preminuo ovog tjedna. Njegov život bio je ispunjen ljubavlju i posvećenošću umjetnosti i obitelji. Mnogima će jako nedostajati", poručili su članovi obitelji.

Rođen u Fleetwoodu u Ujedinjenom Kraljevstvu, Hibbert je započeo karijeru započeo 1980-ih kao televizijski scenarist. Među njegovim prvim značajnijim poslovima bio je rad na popularnoj emisiji "Late Night with David Letterman". Tijekom 1990-ih radio je na brojnim projektima, uključujući pisanje za animirane dječje serije, ali i za popularne televizijske emisije poput "MADtv" i "Boy Meets World". Godine 1994. napisao je i komediju "It's Pat: The Movie", u kojoj je glavnu ulogu imala Julia Sweeney iz "Saturday Night Live".

Stephen Hibbert - 3 Foto: Afp

Pogledaji ovo Celebrity Zbog društvenih mreža krenula rasprava: Je li Harry Styles plagirao regionalni hit?

Iako je većinu karijere proveo kao scenarist, Hibbert se povremeno pojavljivao i pred kamerama. Jednu manju ulogu imao je i u komediji "Austin Powers: The Spy Who Shagged Me" iz 1999. godine, gdje je glumio zatvorskog čuvara.

Ipak, upravo ga je kratka, ali upečatljiva uloga u filmu "Pakleni šund" redatelja Quentina Tarantina upisala u povijest pop-kulture.

U zloglasnoj sceni u podrumu zalagaonice Hibbert se pojavljuje kao The Gimp – tajanstvena i zastrašujuća figura odjevena u crno kožno odijelo s maskom i povodcem. Njegov lik čuva boksača Butcha Coolidgea, kojeg je glumio Bruce Willis, dok otmičari odvode Marsellusa Wallacea, kojeg je tumačio Ving Rhames.

Stephen Hibbert - 2 Foto: Profimedia

Iako tijekom scene ne izgovara nijednu riječ, lik The Gimpa postao je jedan od najšokantnijih i najzapamćenijih trenutaka u filmu.

Kasnije se pojavio i u kratkoj ulozi u filmu "The Cat in the Hat".

Nakon hollywoodskih projekata Hibbert je veći dio života proveo u Denveru, gdje je ostao aktivan u umjetničkoj zajednici. U kazalištu Chaos Bloom Theater predavao je improvizaciju i radio s mladim glumcima.

Njegova smrt dolazi samo nekoliko mjeseci nakon smrti njegovog kolege iz "Paklenog šunda" Petera Greenea, koji je u filmu tumačio lik Zeda. Greene je preminuo u prosincu u dobi od 60 godina.

Odlazak Stephena Hibberta tako je posebno potresao obožavatelje kultnog Tarantinova filma, jer je upravo njegova kratka, ali nezaboravna uloga ostavila snažan trag u povijesti filmske pop-kulture.

Sve tajne njihove scene pročitajte OVDJE.

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Zanimljivosti Bila je jedna od najvećih zavodnica šezdesetih, a opčinila je i velikog Warhola

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Drama u splitskom klubu: Koncert Dragane Mirković prekinut zbog dojave o bombi!

Pogledaji ovo Nekad i sad Prepoznajete li tko je na fotki? Danas je poznato lice društvenih mreža!

Pogledaji ovo Celebrity Zavirite u luksuzni ormar s cipelama folk-kraljice: Nevjerojatno je koje sve komade posjeduje!