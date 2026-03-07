Pretraži
u 69. godini

Preminuo glumac iz Tarantinovog hit-filma, njegova scena šokirala je publiku

Piše E. G., Danas @ 16:18
Stephen Hibbert - 1 Stephen Hibbert - 1 Foto: Profimedia

Stephen Hibbert, koji je glumio The Gimpa u "Paklenom šundu", iznenada je preminuo od posljedica srčanog udara.

