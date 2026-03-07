Preminuo glumac iz Tarantinovog hit-filma, njegova scena šokirala je publiku

Stephen Hibbert, koji je glumio The Gimpa u "Paklenom šundu", iznenada je preminuo od posljedica srčanog udara.
Britanski pisac i glumac Stephen Hibbert, najpoznatiji po ulozi jezivog lika poznatog kao The Gimp u kultnom filmu "Pakleni šund", preminuo je u dobi od 68 godina.
Prema pisanju stranih medija, Hibbert je u ponedjeljak preminuo od srčanog udara u Denveru. Tužnu vijest potvrdio je član njegove obitelji, dok su se od njega dirljivom porukom oprostila i njegova djeca Ronnie, Rosalind i Greg.
"Naš otac, Stephen Hibbert, neočekivano je preminuo ovog tjedna. Njegov život bio je ispunjen ljubavlju i posvećenošću umjetnosti i obitelji. Mnogima će jako nedostajati", poručili su članovi obitelji.
Rođen u Fleetwoodu u Ujedinjenom Kraljevstvu, Hibbert je započeo karijeru započeo 1980-ih kao televizijski scenarist. Među njegovim prvim značajnijim poslovima bio je rad na popularnoj emisiji "Late Night with David Letterman". Tijekom 1990-ih radio je na brojnim projektima, uključujući pisanje za animirane dječje serije, ali i za popularne televizijske emisije poput "MADtv" i "Boy Meets World". Godine 1994. napisao je i komediju "It's Pat: The Movie", u kojoj je glavnu ulogu imala Julia Sweeney iz "Saturday Night Live".
Iako je većinu karijere proveo kao scenarist, Hibbert se povremeno pojavljivao i pred kamerama. Jednu manju ulogu imao je i u komediji "Austin Powers: The Spy Who Shagged Me" iz 1999. godine, gdje je glumio zatvorskog čuvara.
Ipak, upravo ga je kratka, ali upečatljiva uloga u filmu "Pakleni šund" redatelja Quentina Tarantina upisala u povijest pop-kulture.
U zloglasnoj sceni u podrumu zalagaonice Hibbert se pojavljuje kao The Gimp – tajanstvena i zastrašujuća figura odjevena u crno kožno odijelo s maskom i povodcem. Njegov lik čuva boksača Butcha Coolidgea, kojeg je glumio Bruce Willis, dok otmičari odvode Marsellusa Wallacea, kojeg je tumačio Ving Rhames.
Iako tijekom scene ne izgovara nijednu riječ, lik The Gimpa postao je jedan od najšokantnijih i najzapamćenijih trenutaka u filmu.
Kasnije se pojavio i u kratkoj ulozi u filmu "The Cat in the Hat".
Nakon hollywoodskih projekata Hibbert je veći dio života proveo u Denveru, gdje je ostao aktivan u umjetničkoj zajednici. U kazalištu Chaos Bloom Theater predavao je improvizaciju i radio s mladim glumcima.
Njegova smrt dolazi samo nekoliko mjeseci nakon smrti njegovog kolege iz "Paklenog šunda" Petera Greenea, koji je u filmu tumačio lik Zeda. Greene je preminuo u prosincu u dobi od 60 godina.
Odlazak Stephena Hibberta tako je posebno potresao obožavatelje kultnog Tarantinova filma, jer je upravo njegova kratka, ali nezaboravna uloga ostavila snažan trag u povijesti filmske pop-kulture.
