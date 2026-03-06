Naš glumac treći put u uzbudljivoj ulozi: ''Mi imamo najslađi zadatak!''

Uoči nove sezone popularnog showa ''Tvoje lice zvuči poznato'', razgovarali smo s jednim od voditelja, Filipom Detelićem, koji nam je otkrio što publika može očekivati od novih transformacija i glazbenih spektakala.

Voditelj popularnog showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' Filip Detelić i ove će sezone zajedno s Igorom Mešinom gledatelje voditi kroz večeri pune transformacija, glazbe i zabave. Uoči nove sezone za naš portal otkrio je kakva atmosfera vlada iza kulisa, koliko je u njihovom voditeljskom tandemu spontanosti te kako izgleda njegov idealan dan kada reflektori nisu upaljeni.

Voditeljski tandem s Igorom Mešinom publici iz emisije u emisiju donosi posebnu energiju, a Detelić kaže da upravo spontanost daje posebnu čar cijelom showu.

Igor Mešin i Filip Detelić, TLZP - 20 Foto: Nova TV

''Ja bih rekao da je sve spontano. Imamo mi neke svoje scenarije koje koristimo za pripremu, ali većinom taj scenarij ostavimo negdje u backstageu i onda to bude jako spontano. Zato se to i na prvu čini zabavno, a i na drugu, treću i četvrtu jer je i nama svima jako zabavno. Tako da definitivno bih rekao da je više spontano.''

Unatoč tome što je riječ o velikom televizijskom formatu, Detelić priznaje da voditeljski dio posla zapravo nije težak jer je cijela produkcija vrlo dobro organizirana.

''Zapravo nema velikih izazova jer je sve toliko lako, lijepo i unaprijed pripremljeno, tako da ja i Mešin imamo zadatak samo uklopiti sve to. Kandidati odrađuju svoje ispred i iza kamera, mi imamo zapravo najslađi i najlakši zadatak.''

Igor Mešin i Filip Detelić, TLZP - 3 Foto: Nova TV

Publika je, dodaje, važan dio atmosfere svake emisije i vrlo brzo postaje dio energije koja se stvara na pozornici.

''Ja mislim da publika diše od početka s nama. Svaka emisija naravno ima neke svoje radosti i veselja. I suza je bilo, svega je bilo, tako da nam se uvijek nešto novo događa i zato ljudi vjerojatno prepoznaju da je živo i nekako svi zajedno uživamo, i publika i mi.''

Iako je show zabavan i razigran, iza kulisa često vlada i ozbiljna koncentracija, posebno prije zahtjevnih transformacija. Voditelji tada pokušavaju procijeniti kakav pristup kome najviše odgovara.

''Definitivno ohrabrivanje. Nekad je tišina kad netko ima ozbiljniju transformaciju, tako da se nećemo onda šaliti i izvoditi gluposti. Ali kad vidimo da netko ima malo šašaviju izvedbu, da je u ludoj energiji, većinom znamo prepoznati već u backstageu kakvog je tko raspoloženja taj dan pa se i mi tako odnosimo prema njima.''

Iako je riječ o natjecateljskom formatu, Detelić ističe da je atmosfera među kandidatima uglavnom prijateljska i puna podrške.

Filip Detelić, TLZP Foto: DNEVNIK.hr

''Ovo mi je treća sezona. Do sada sam vidio više bodrenja. Jedni za druge dišu, bodre se uvijek kad netko završi točku, podržavaju se. A kad se netko priprema, dođu, grle se. Tako da su svi zapravo jako dobri, podrška je velika.''

Posebno ga zabavljaju transformacije koje donose puno humora i neočekivanih trenutaka.

''Najviše me zabavljaju smiješne transformacije. Sjetim se Luciana i Alena iz osme sezone i kad su znali biti žene. Oni su veliki ljudi, preko dva metra, i onda još kad stave štikle, to je stvarno nešto što je meni bilo najzabavnije.''

Osim televizijskih projekata, Detelić je aktivan i na kazališnim daskama, a iako neke nove projekte još ne može otkriti, kaže da publiku uskoro očekuje puno toga.

Igor Mešin i Filip Detelić Foto: Screenshot/Nova TV

''Za ove snimajuće projekte ne mogu vam još ništa otkrivati, dok recimo u kazalištu ima stvarno dosta toga, jako puno. Izaći će to vrlo brzo pa će ljudi moći gledati i uživati, nadam se.''

Kada nije na setu ili pozornici, najviše vremena voli provoditi s obitelji.

''Moj idealan dan je dan s mojim klincima. Kad je vani lijepo vrijeme, onda izaći van, otići na Sljeme, u šumu, na naše selo. I naravno napravimo roštilj i zaigramo nogomet, bez toga ništa.''

A kada bi novu sezonu showa morao opisati kroz glazbu, kaže da se ona nikako ne može svesti na jedan žanr.

''To bi bio jedan cijeli mash up svega skupa jer ovdje stvarno ne može biti jedna stvar. TLZP je jedan veliki show, tako da pop, rock, etno, rap, svega stvarno ima i nadam se da će tako ostati i dalje.''

Filip Detelić Foto: Nova TV

Podsjetimo, jubilarna 10. sezona showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' starta ove nedjelje na Novoj TV u 20:15.