Šetnja špicom uoči Dana žena: Poznata lica iskoristila sunčanu subotu za izlazak u centar

Sunčano i toplo vrijeme uoči Međunarodnog dana žena izmamilo je brojne Zagrepčane, ali i poznata domaća lica na šetnju zagrebačkom špicom.
Sunčano i toplo vrijeme izmamilo je danas brojne Zagrepčane na špicu, a priliku za šetnju centrom grada iskoristila su i brojna poznata lica s domaće scene. Dan uoči Međunarodnog dana žena Cvjetni trg i okolne ulice bili su puni prolaznika, dobre atmosfere i proljetnog raspoloženja.
Među onima koji su prošetali gradom našla se aktualna Kraljica Hrvatske Lana Lourdes Rupić, kao i manekenka Polina Guševa. Na špici su viđene i Miroslava i Dragana Jaramaz, a centrom je prošetao i nogometni trener Nikola Jurčević.
Iva Vukšić Foto: Josip Moler/Cropix
Valentina Wiesner Foto: Marko Seper/PIXSELL
Anita Dujić Foto: Josip Moler/Cropix
Lana Lourdes Rupić - 1 Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Sunčan dan iskoristili su i Anita Dujić, Zoran Škugor, Iva Vukšić, Nikola Jelić te Josip Dikan Radeljak. Među poznatim licima bili su i Ana Karamarko te Luka Bebić, kao i brojni drugi građani koji su uživali u ugodnom vremenu i vikend atmosferi.
Lora Vidović Foto: Josip Moler/Cropix
Ana Tenžera i Marin Dešković Foto: Josip Moler/Cropix
Ana Karamarko Foto: Josip Moler/Cropix
Paula Veličković Foto: Josip Moler/Cropix
Dobra energija, proljetne modne kombinacije i druženje na terasama još su jednom potvrdili da je zagrebačka špica i dalje jedno od omiljenih mjesta za vikend druženja i susrete poznatih i nepoznatih lica.
Mladen Miškulin, Petar Muslim i Zvonimir Sunara Suki Foto: Josip Moler/Cropix
Polina Guševa Foto: Marko Seper/PIXSELL
