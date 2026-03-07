Šetnja špicom uoči Dana žena: Poznata lica iskoristila sunčanu subotu za izlazak u centar

Sunčano i toplo vrijeme uoči Međunarodnog dana žena izmamilo je brojne Zagrepčane, ali i poznata domaća lica na šetnju zagrebačkom špicom.

Sunčano i toplo vrijeme izmamilo je danas brojne Zagrepčane na špicu, a priliku za šetnju centrom grada iskoristila su i brojna poznata lica s domaće scene. Dan uoči Međunarodnog dana žena Cvjetni trg i okolne ulice bili su puni prolaznika, dobre atmosfere i proljetnog raspoloženja.

Među onima koji su prošetali gradom našla se aktualna Kraljica Hrvatske Lana Lourdes Rupić, kao i manekenka Polina Guševa. Na špici su viđene i Miroslava i Dragana Jaramaz, a centrom je prošetao i nogometni trener Nikola Jurčević.

Iva Vukšić Foto: Josip Moler/Cropix

Valentina Wiesner Foto: Marko Seper/PIXSELL

Anita Dujić Foto: Josip Moler/Cropix

Lana Lourdes Rupić - 1 Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Sunčan dan iskoristili su i Anita Dujić, Zoran Škugor, Iva Vukšić, Nikola Jelić te Josip Dikan Radeljak. Među poznatim licima bili su i Ana Karamarko te Luka Bebić, kao i brojni drugi građani koji su uživali u ugodnom vremenu i vikend atmosferi.

Lora Vidović Foto: Josip Moler/Cropix

Ana Tenžera i Marin Dešković Foto: Josip Moler/Cropix

Ana Karamarko Foto: Josip Moler/Cropix

Paula Veličković Foto: Josip Moler/Cropix

Dobra energija, proljetne modne kombinacije i druženje na terasama još su jednom potvrdili da je zagrebačka špica i dalje jedno od omiljenih mjesta za vikend druženja i susrete poznatih i nepoznatih lica.

Mladen Miškulin, Petar Muslim i Zvonimir Sunara Suki Foto: Josip Moler/Cropix

Polina Guševa Foto: Marko Seper/PIXSELL

