Zbog ove vjenčanice svijet je počeo drugačije gledati na svadbe

Minimalistička satenska vjenčanica Carolyn Bessette-Kennedy iz 1996. godine ponovno je u središtu pažnje zbog serije "American Love Story".

S novom epizodom serijala "American Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette", koja se bavi tajnim vjenčanjem Carolyn Bessette i Johna F. Kennedyja ml., ponovno je u središtu pozornosti jedna od najpoznatijih vjenčanica u povijesti mode – njezina minimalistička satenska haljina iz 1996. godine.

Kada je Bessette, koja je radila u modnom brendu Calvin Klein, tada krenula prema oltaru, nije samo rekla sudbonosno "da", već je promijenila način na koji svijet gleda na vjenčanice.

carolyn bessettes wedding dress was simple chic yet iconic pic.twitter.com/JEuzXq6wXQ — omar (@zenssdayaa) March 2, 2026

U vrijeme kada su vjenčanice bile obilježene raskošnom čipkom, voluminoznim suknjama i dramatičnim rukavima inspiriranima vjenčanjem princeze Diane, Carolyn je odabrala potpuno drugačiji pristup noseći jednostavnu satensku haljinu koja je pratila liniju tijela, bez perlica, korzeta i raskošne siluete.

Haljinu je dizajnirao Narciso Rodriguez, njezin bliski prijatelj i nekadašnji kolega iz modne kuće Calvin Klein. Upravo je taj minimalistički pristup, koji je tada dominirao modom devedesetih, Carolyn pretvorio u modnu ikonu.

Izgled je upotpunila prozirnim bijelim svilenim rukavicama, tankim velom od tila i kristalnim cipelama Manolo Blahnik. Kosu je nosila u jednostavnoj punđi, a make-up je bio diskretan, s prepoznatljivim crvenim ružem. U rukama je držala buket đurđica.

Bessette i Kennedy su se vjenčali 21. rujna 1996. na otoku Cumberland u Georgiji, u maloj crkvi First African Baptist. Ceremonija je bila strogo čuvana tajna, a prisustvovalo je tek četrdesetak najbližih prijatelja i članova obitelji koji su u zadnji trenutak saznali lokaciju vjenčanja.

Među uzvanicima su bili članovi obitelji Kennedy, uključujući Teda Kennedyja, Mariju Shriver i Caroline Kennedy, koja je došla sa suprugom Edwinom Schlossbergom i njihovo troje djece. Javnost za vjenčanje nije saznala sve do nekoliko dana kasnije, kada je službeni fotograf Denis Reggie objavio fotografiju mladenca koji izlaze iz crkve.

Carolynina haljina ubrzo je postala simbol nove ere u svadbenoj modi. Mnoge mladenke počele su tražiti upravo takav minimalistički stil, a dizajneri su postupno napuštali raskošne balske krojeve.

Utjecaj njezina izgleda vidljiv je i danas. Kada je Meghan Markle 2018. godine nosila jednostavnu vjenčanicu na svom kraljevskom vjenčanju, modni stručnjaci odmah su povukli paralelu s Carolyn Bessette-Kennedy.

Gotovo tri desetljeća nakon tog vjenčanja, njezina haljina i dalje inspirira generacije mladenki, a jednostavna elegancija koju je odabrala ostala je jedan od najutjecajnijih trenutaka u povijesti modne industrije.

Tragična smrt Carolyn Bessette-Kennedy i Johna F. Kennedyja ml. u avionskoj nesreći 1999. godine dodatno je učvrstila njihov status jednog od najslavnijih parova američke povijesti. Ipak, njezina vjenčanica i danas živi kao simbol bezvremenskog stila i suptilnog luksuza.

