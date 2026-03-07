Suprugu Tomislava Karamarka dugo nismo vidjeli na špici, već na prvi pogled privukla je pažnju

Ana Karamarko u subotu se prošetala zagrebačkom špicom, gdje je snimljena u razgovoru s nepoznatom osobom.

Sunčano subotnje prijepodne ponovno je ispunilo zagrebačku špicu, a među brojnim prolaznicima našla se i Ana Karamarko, supruga bivšeg predsjednika HDZ-a i nekadašnjeg potpredsjednika Vlade Tomislava Karamarka.

Na fotografiji snimljenoj u centru Zagreba Karamarko je prošetala u ležernoj, ali elegantnoj kombinaciji. Odjenula je bež kaput i široke hlače u istoj nijansi, koje je kombinirala s bijelom majicom i tamnim tenisicama. Posebnu pažnju privukla je njezina prepoznatljiva kovrčava crvena kosa, a look je upotpunila sunčanim naočalama.

Karamarko se posljednjih godina rijetko pojavljuje u javnosti, pa su njezina povremena pojavljivanja na zagrebačkoj špici često zabilježena objektivima fotografa. Poznata je po tome da njeguje jednostavan, urbani stil, a ni ovaj put nije prošla nezapaženo.

Karamarko se našla u središtu medijske pažnje 2020. godine kada je uhićena u sklopu USKOK-ove akcije "Flajš", u kojoj se istraživala mreža poreznih prijevara. Teretilo ju se da je preko svoje tvrtke Drimia plaćala stotine tisuća kuna za usluge koje navodno nisu bile obavljene. Na kraju je na zagrebačkom Županijskom sudu osuđena na uvjetnu kaznu od deset mjeseci zatvora uz trogodišnji rok kušnje te novčanu kaznu od 50.000 kuna, a morala je vratiti i oko 160.000 kuna neplaćenog poreza.

Nakon tog slučaja Karamarko se uvelike povukla iz javnog života i rijetko daje izjave za medije, iako se povremeno može vidjeti u šetnji centrom Zagreba.

Ipak, subotnja špica ponovno je pokazala da zagrebačke ulice i dalje ostaju mjesto gdje se mogu susresti brojna poznata lica – pa i ona koja se posljednjih godina rijetko pojavljuju pred kamerama.

Kako je dan uoči Dana žena bilo u centru Zagreba, pogledajte OVDJE.

