Oglasila se Dragana Mirković nakon drame u Splitu, otkrila što se zaista dogodilo

Dragana Mirković oglasila se nakon što je izašla vijest o prekidu njezinog koncerta u Splitu zbog dojave o bombi.

Srpska folk zvijezda Dragana Mirković u noći s petka na subotu održala je koncert u splitskom klubu Boiler. Međutim, sam događaj obilježio je i jedan pozivatelj koji je tvrdio da je u klubu bomba, zbog čega je intervenirala i policija.

Iako su prvi izvještaji govorili o tome da je koncert morao biti prekinut prije nego je nastavljen, Mirković se javila za srpske medije i dala svoju stranu priče.

Galerija 26 26 26 26 26

Dragana Mirković Foto: PR

Dragana Mirković u Areni Zagreb Foto: PR

Dragana Mirković Foto: Marko Lukunic/Pixsell

"Sve se dogodilo prije nego što sam izašla pjevati. Nakon provjere, održala sam nastup bez ikakvih problema i uživala sam s publikom. Fenomenalno sam se provela", ispričala je Mirković za Kurir.

Dragana Mirković - 2 Foto: Instagram Screenshot

Dragana Mirković - 1 Foto: Instagram Screenshot

Dragana Mirković - 1 Foto: Instagram Screenshot

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte što je kći Gorana Višnjića radila među građanima u centru Zagreba

Isto je navela i u kratkotrajnoj objavi na Instagramu, gdje je napomenula kako je rutinska kontrola završila prije početka njezinog koncerta, zahvalivši se svima koji su došli u klub.

Kako je u subotu ujutro napisala Slobodna Dalmacija, u 00:23 nepoznati pozivatelj je nazvao 192 i naveo da je u klubu na području Splita postavljena bomba, nakon čega su odmah na teren upućeni policijski službenici. Nakon provjere koja je trajala 40 minuta, nije pronađeno eksplozivno sredstvo te je klub nastavio s radom u 1:00 sat, poslije čega je Mirković nastupala dva sata pred punim klubom.

Njezin sin nedavno je proslavio rođendan, o čemu više čitajte OVDJE.

Kako ju je iznenadila Lepa Brena, pogledajte OVDJE.

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Zanimljivosti Bila je jedna od najvećih zavodnica šezdesetih, a opčinila je i velikog Warhola

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Prepoznajete li tko je na fotki? Danas je poznato lice društvenih mreža!

Pogledaji ovo Celebrity Preminuo glumac iz Tarantinovog hit-filma, njegova scena šokirala je publiku

Pogledaji ovo Celebrity Tri riječi bile su dovoljne: Rakitićeva Raquel otkrila koliko uživa u Dalmaciji