Pretraži
lažna dojava

Oglasila se Dragana Mirković nakon drame u Splitu, otkrila što se zaista dogodilo

Piše E. G., Danas @ 19:52 Celebrity komentari
Dragana Mirković Dragana Mirković Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Dragana Mirković oglasila se nakon što je izašla vijest o prekidu njezinog koncerta u Splitu zbog dojave o bombi.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Tajna vjenčanice Carolyn Bessette
modna ikona
Zbog ove vjenčanice svijet je počeo drugačije gledati na svadbe
Kviz: Nastavite stihove Sergeja Ćetkovića
pjesme koje diraju dušu
Jeste li pravi poznavatelj romantičnih hitova crnogorskog šarmera? Vrijeme je za glazbeni izazov!
Dragana Mirković se oglasila nakon dojave o bombi na njezinom koncertu
lažna dojava
Oglasila se Dragana Mirković nakon drame u Splitu, otkrila što se zaista dogodilo
Poznati Hrvati uoči Dana žena na zagrebačkoj špici
Velika fotogalerija
Šetnja špicom uoči Dana žena: Poznata lica iskoristila sunčanu subotu za izlazak u centar
Raquel Mauri podijelila sliku s odmora u Dalmaciji
odmor iz snova!
Tri riječi bile su dovoljne: Rakitićeva Raquel otkrila koliko uživa u Dalmaciji
Sin Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića slavi rođendan
''tvoj je život meni dar''
Mama Aleksandre Prijović otkrila lijepu vijest šest mjeseci nakon rođenja unuke!
Velika transformacija Bridget Fonde
povukla se iz javnosti
Izgubila 45 kilograma! Nekad fatalna plavuša snimljena poslije velike transformacije
Ana Uršula Najev koncertnu turneju posvetila hrvatskim divama
važna uloga za nju
Ana Uršula Najev koncertnu turneju posvetila je velikim hrvatskim divama: ''Dobila sam tu potrebu i želju''
Emily Ratajkowski bez majice na Tjednu mode: Pulover pretvorila u najodvažniji top u Parizu
usred pariza
Gole grudi ljepotice pokrio je vješto svezani pulover, krivim pokretom riskirala bi modni gaf
Meri Goldašić objavila sliku iz djetinjstva
Tko bi rekao?
Prepoznajete li tko je na fotki? Danas je poznato lice društvenih mreža!
Kako zdravstveni sustav i porez na vile guraju holivudske milijunaše prema financijskom slomu 3
zvijezde na rubu
Zašto holivudski milijunaši propadaju? Ova dva razloga brišu i najveća bogatstva
Nives Celzijus podijelila komentar o pjesmi "Sinkronija" 3
"puno krivih putova"
Zanosne fotke Nives Celzijus pale su u drugi plan zbog poruke koju je dobila: "Bez ljutnje, ali..."
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Iranski predsjednik se ispričao zemljama u susjedstvu
Rat na Bliskom istoku
Iranski predsjednik poslao pomirujuću poruku susjedima, istovremeno ispaljeni projektili na zemlje Zaljeva
Napadi na ciljeve u Iranu ušli u osmi dan
Rat na Bliskom istoku
VIDEO Bliski istok gori: Iranski predsjednik poslao dvije važne poruke. Trump najavio težak udar
Pronađeni posmrtni ostaci kod Kupresa gdje hrvatska strana traga za 10 nestalih
nestali tijekom borbi
Kraj dugogodišnje potrage: U BiH pronađeni posmrtni ostaci, sumnja se da pripadaju hrvatskim žrtvama
show
Sin Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića slavi rođendan
''tvoj je život meni dar''
Mama Aleksandre Prijović otkrila lijepu vijest šest mjeseci nakon rođenja unuke!
Velika transformacija Bridget Fonde
povukla se iz javnosti
Izgubila 45 kilograma! Nekad fatalna plavuša snimljena poslije velike transformacije
Meri Goldašić objavila sliku iz djetinjstva
Tko bi rekao?
Prepoznajete li tko je na fotki? Danas je poznato lice društvenih mreža!
zdravlje
Prirodni “GLP-1”: 7 namirnica koje mogu smanjiti glad i pomoći u kontroli težine
Potiču osjećaj sitosti
Prirodni “GLP-1”: 7 namirnica koje mogu smanjiti glad i pomoći u kontroli težine
Zabranjena hrana kod hemoroida: 8 namirnica koje biste trebali odmah izbaciti iz prehrane
Piše nutricionistica
Zabranjena hrana kod hemoroida: 8 namirnica koje biste trebali odmah izbaciti iz prehrane
Ova večernja navika može poboljšati vaš krvni tlak, rad srca i kontrolu šećera u krvi!
Važno!
Ova večernja navika može poboljšati vaš krvni tlak, rad srca i kontrolu šećera u krvi!
zabava
Mačke dobile skupu hranilicu, njihova reakcija je čisti urnebes
Što su očekivali?
Mačke dobile skupu hranilicu, njihova reakcija je čisti urnebes
Mislite da nemate rupe u znanju? Ovaj kviz to brzo provjeri
Pokažite što znate!
Mislite da nemate rupe u znanju? Ovaj kviz to brzo provjeri
"Znam da nisam jedina": Žena podijelila snimku muža dok se sprema za posao i ujedinila regiju
Zvuči poznato?
"Znam da nisam jedina": Žena podijelila snimku muža dok se sprema za posao i ujedinila regiju
tech
VIDEO Muskov robot iznenadio sve svojim novim vještinama
Djeluje uvjerljivo
VIDEO Muskov robot iznenadio sve svojim novim vještinama
Američki nobelovac hrvatskih korijena tvrdi da će napraviti najmoćnije kvantno računalo na svijetu
Novi poduhvat
Američki nobelovac hrvatskih korijena tvrdi da će napraviti najmoćnije kvantno računalo na svijetu
Želite imati vlastito GenAI superračunalo kod kuće? Šef Nvidije ima zanimljiv prijedlog za vas
Taman za pod bor
Želite imati vlastito GenAI superračunalo kod kuće? Šef Nvidije ima zanimljiv prijedlog za vas
sport
Dinamovac i bivši vatreni mora završiti karijeru s 31 godinom
šteta!
Dinamovac i bivši vatreni mora završiti karijeru s 31 godinom
Krivac za Hajdukov propust u Kupu se javio: Evo kako će Bijeli riješiti situaciju
podigao ruku
Krivac za Hajdukov propust u Kupu se javio: Evo kako će Bijeli riješiti situaciju
Martin Baturina majstorski zabio šesti gol ove sezone u Serie A
Bravo!
VIDEO Martin Baturina majstorski zabio šesti gol ove sezone u Serie A
tv
U dobru i zlu: Tko će sve napraviti pogrešku doznajte u novim epizodama serije "U dobru i zlu"
U DOBRU I ZLU
Tko će sve napraviti pogrešku doznajte u novim epizodama serije "U dobru i zlu"
Crno more: Donijela je tešku odluku - odlazi
CRNO MORE
Donijela je tešku odluku - odlazi
Kumovi: Napokon je donijela odluku s kim želi biti, ali prije njega je to saznao netko drugi
KUMOVI
Napokon je donijela odluku s kim želi biti, ali prije njega je to saznao netko drugi
putovanja
Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
Zdrave i jeftine
Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
Talijansko "selo stotinu udovica": Mačke, gusari, bogati turisti i fantastični pogledi
Bez navale turista
Talijansko "selo stotinu udovica": Autentično mjesto u kojem ćete doživjeti iskonsku Italiju
Zanimljivosti o Iranu i Perziji: Gradovi, matematika, medicina... i parfemi
Posebna zemlja
Stvari koje možda niste znali o Iranu i Perziji: Gradovi, matematika, medicina... i parfemi
novac
Nasljednik "kralja naočala" želi isplatiti obitelj i preuzeti carstvo vrijedno 100 milijardi eura
Bitka za ostavštinu
Nasljednik "kralja naočala" želi isplatiti obitelj i preuzeti carstvo vrijedno 100 milijardi eura
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
Puno traže od zaposlenih
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
Koje zemlje EU-a bi mogle imati najviše problema u opskrbi plinom?
Kritično razdoblje
Koje zemlje EU-a bi mogle imati najviše problema u opskrbi plinom?
lifestyle
Franka Batelić u prekrasnoj haljini koja osvaja i bojom
Kakvo izdanje!
Franka Batelić: Jedna od najljepših haljina koju u kompletu sa sakoom opisuje jedino riječ - wow
Imena za djevojčice i dječake koja nose posebnu energiju
DIVNA SU
Ako vjerujete u značenje imena, ovih 20 za djevojčice i dječake nosi posebnu energiju
Ulična moda Zagreb kratke kožnate hlače 2026.
Baš su popularne
Ove kratke hlače crnke sa zagrebačke špice bile su veliki zimski hit, a nosit će se i na proljeće
sve
Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
Zdrave i jeftine
Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
Franka Batelić u prekrasnoj haljini koja osvaja i bojom
Kakvo izdanje!
Franka Batelić: Jedna od najljepših haljina koju u kompletu sa sakoom opisuje jedino riječ - wow
Imena za djevojčice i dječake koja nose posebnu energiju
DIVNA SU
Ako vjerujete u značenje imena, ovih 20 za djevojčice i dječake nosi posebnu energiju
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene