Oglasila se Dragana Mirković nakon drame u Splitu, otkrila što se zaista dogodilo

Dragana Mirković oglasila se nakon što je izašla vijest o prekidu njezinog koncerta u Splitu zbog dojave o bombi.
Srpska folk zvijezda Dragana Mirković u noći s petka na subotu održala je koncert u splitskom klubu Boiler. Međutim, sam događaj obilježio je i jedan pozivatelj koji je tvrdio da je u klubu bomba, zbog čega je intervenirala i policija.
Iako su prvi izvještaji govorili o tome da je koncert morao biti prekinut prije nego je nastavljen, Mirković se javila za srpske medije i dala svoju stranu priče.
Dragana Mirković Foto: PR
Dragana Mirković u Areni Zagreb Foto: PR
Dragana Mirković Foto: Marko Lukunic/Pixsell
"Sve se dogodilo prije nego što sam izašla pjevati. Nakon provjere, održala sam nastup bez ikakvih problema i uživala sam s publikom. Fenomenalno sam se provela", ispričala je Mirković za Kurir.
Dragana Mirković - 2 Foto: Instagram Screenshot
Dragana Mirković - 1 Foto: Instagram Screenshot
Dragana Mirković - 1 Foto: Instagram Screenshot
Isto je navela i u kratkotrajnoj objavi na Instagramu, gdje je napomenula kako je rutinska kontrola završila prije početka njezinog koncerta, zahvalivši se svima koji su došli u klub.
Kako je u subotu ujutro napisala Slobodna Dalmacija, u 00:23 nepoznati pozivatelj je nazvao 192 i naveo da je u klubu na području Splita postavljena bomba, nakon čega su odmah na teren upućeni policijski službenici. Nakon provjere koja je trajala 40 minuta, nije pronađeno eksplozivno sredstvo te je klub nastavio s radom u 1:00 sat, poslije čega je Mirković nastupala dva sata pred punim klubom.
