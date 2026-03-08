Pogledajte video! Usred koncerta crnogorskog šarmera pale zaruke

Usred večeri ispunjene hitovima Sergeja Ćetkovića dogodile su se romantične zaruke koje su raznježile cijelu Arenu Zagreb.

Sergej Ćetković priredio je publici u rasprodanoj Areni Zagreb večer ispunjenu emocijama i svojim najvećim hitovima, koje je publika pjevala uglas. Dok su se redali dobro poznati stihovi, koncert je donio i jedan posebno dirljiv trenutak koji je raznježio cijelu dvoranu.

Tijekom izvedbe pjesme "Oči nikad ne stare" Sergej je na pozornicu pozvao zaljubljeni par iz publike.

Sergej Ćetković u Areni Zagreb - 12 Foto: Mario Poje/Extra FM

Petar je tada odlučio zaprositi svoju Ivu pred tisućama ljudi.

"Petar je večeras odabrao jednu divnu pjesmu, a ono najvažnije – odabrao je Ivu. Petre, ti si meni u onoj poruci poslao toliko lijepih riječi da ih ja sve ne mogu ponoviti", rekao je Sergej.

Sergej Ćetković u Areni Zagreb - 1 Foto: Mario Poje/Extra FM

Zatim je prepustio mikrofon Petru kako bi se obratio svojoj odabranici.

"Iva, ti si moja pjesma, moj mir i moja ludost u isto vrijeme – ako je ovo najljepša noć uz Sergeja, želim da bude početak svih naših najljepših noći", rekao je Petar i kleknuo pred svoju dragu.

Sergej Ćetković u Areni Zagreb - 14 Foto: Mario Poje/Extra FM

Sergej Ćetković u Areni Zagreb - 32 Foto: Mario Poje/Extra FM

Sergej Ćetković u Areni Zagreb - 30 Foto: Mario Poje/Extra FM

Ona je bez razmišljanja rekla "da", dok im je krcata Arena čestitala gromoglasnim aplauzom.

Sergej Ćetković u Areni je proslavio i rođendan. Publika mu je zapjevala, a on im je ispričao anegdotu o svom rođenju. Više o tome pročitajte OVDJE.

