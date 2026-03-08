Tužne vijesti iz Hollywooda: Nakon borbe s opakom bolešću preminuo glumac iz serije ''Will & Grace''

Corey Parker, kojeg publika pamti iz popularne serije ''Will & Grace'', preminuo je nakon borbe s rakom, a obitelj se od njega oprostila dirljivom porukom.
Američki glumac Corey Parker, poznat po ulozi u popularnom sitcomu ''Will & Grace'' te brojnim filmskim i televizijskim projektima iz 1980-ih i 1990-ih, preminuo je u 61. godini nakon borbe s rakom.
Glumac je preminuo u četvrtak u Memphisu u saveznoj državi Tennessee, a tužnu vijes potvrdila je njegova teta Emily Parker za TMZ. Od Parkera se na društvenim mrežama oprostila i njegova sestra Noelle, koja mu je posvetila emotivnu objavu na Instagramu.
''Vjerujem da je napustio ovaj svijet bez tereta, u miru i okružen ljubavlju. Slavimo tvoj nevjerojatan talent, strast i radost koju si unosio u svoj posao i obitelj, tvoj dar za poučavanje, velikodušnost i ljubav. Naši su životi neizmjerno bogatiji jer smo te poznavali, a ti živiš u svakome od nas i u svemu što si nam ostavio i u nama nadahnuo – zauvijek'', napisala je.
Parker je karijeru počeo graditi sredinom 1980-ih, a među njegovim prvim zapaženijim filmskim ulogama bila je ona u kultnom horor nastavku ''Friday the 13th Part V: A New Beginning'', u kojem je glumio lik Petea, piše Daily Mail. Ubrzo nakon toga pojavio se i u romantičnoj drami ''9½ Weeks'', u kojoj su glavne uloge tumačili Kim Basinger i Mickey Rourke.
Televizijska publika posebno ga pamti po ulozi u sitcomu ''Flying Blind'', u kojem je glumio Neila Barasha – pomalo nespretnog mladića koji pokušava pronaći svoje mjesto u životu i ljubavi, uz Téu Leoni u ulozi Alicije. Iako je serija trajala samo jednu sezonu, u njoj su se pojavila i poznata imena, među kojima i Lisa Kudrow.
Parker se kasnije pojavio i u popularnoj seriji ''Will & Grace'', gdje je u nekoliko epizoda glumio Josha, dečka Grace Adler, koju je igrala Debra Messing.
Tijekom karijere ostvario je uloge u brojnim filmovima i serijama, među kojima su ''Biloxi Blues'', ''White Palace'', ''Love Boat: The Next Wave'', ''Nashville'' i ''Blue Skies''. Posljednjih godina udaljio se od glume te se posvetio radu s mladim glumcima kao glumački mentor i trener, radeći na projektima poput serije ''Sun Records'' i Marvelove serije ''Ms. Marvel''.
Njegova majka Rocky Parker također je bila glumica, a krajem 1980-ih i početkom 1990-ih bila je u braku s glumcem Patrickom Dempseyjem. Rocky Parker preminula je 2014. godine.
