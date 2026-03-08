Tony Cetinski u dilemi zbog nastupa u Novom Sadu: ''Doveden sam u nezavidnu situaciju...''

Tony Cetinski uoči koncerta u dvorani SPENS u Novom Sadu priznao je da se nalazi pred teškom odlukom te je zatražio mišljenje publike.

Glazbenik Tony Cetinski oglasio se na Instagramu nekoliko sati prije koncerta koji je u nedjelju planiran u dvorani SPENS u Novom Sadu.

Pjevač je priznao da se nalazi pred jednom od težih odluka u svojoj karijeri te je zatražio mišljenje publike o tome treba li nastupiti. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

Tony Cetinski

''Dragi ljudi, rijetko kada sam se našao pred odlukom koja mi je ovako teška. Doveden sam u nezavidnu situaciju vezanu uz koncert u Novom Sadu na Dan žena. Iskreno, kao i vjerujem većina izvođača i sportaša koji su tamo nastupali, nisam bio upoznat s time da dvorana SPENS kod nekih ljudi nosi bolne uspomene iz ratnih 90-ih. Da sam to znao ranije, sigurno bih o svemu razmišljao drugačije.''

''Posljednjih dana čuo sam svjedočanstva o ljudima – civilima, ženama, djeci i braniteljima – koji su u toj dvorani prolazili kroz vrlo teške trenutke. Kao čovjek koji ima veliko poštovanje prema svakoj ljudskoj patnji, to me iskreno pogodilo. U mojoj obitelji postoji osoba koja je u ratu izgubila muža i oca i upravo zato ovu situaciju ne mogu gledati površno.''

''Istovremeno razmišljam i o mladima i publici koji s tim događajima iz prošlosti nemaju nikakve veze, a dolaze na naše koncerte zbog glazbe, zajedništva i poruke turneje ''Samoljubav''. Publika koja dolazi na naše koncerte navikla je da od mene i ekipe dobije 120 % energije i emocije, a u ovakvoj situaciji pitam se mogu li to večeras zaista dati onako kako zaslužujete.''

Tony Cetinski

''Moja publika nikada nije bila samo publika, nego ljudi s kojima godinama dijelim i radost i dileme. Zato mi je vaše mišljenje u ovoj situaciji važno. Što vi mislite – treba li koncert održati ili ne? Ako smatrate da treba – napišite zašto. Ako mislite da ne treba – također napišite svoje razloge. Molim samo jedno: neka rasprava bude dostojanstvena i s poštovanjem prema svima. Jer ponekad se u životu nađemo između poštovanja prema prošlosti i odgovornosti prema budućnosti.''

Njegova objava uslijedila je nakon što su Udruge hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata uputile apel hrvatskim glazbenicima da otkažu ili premjeste najavljene koncerte u dvorani SPENS u Novom Sadu, navodeći da je taj prostor nakon okupacije Vukovara 1991. godine služio kao logor za hrvatske branitelje i civile. Više o tome pročitajte OVDJE.

