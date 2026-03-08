Tony Cetinski u dilemi zbog nastupa u Novom Sadu: ''Doveden sam u nezavidnu situaciju...''

Tony Cetinski uoči koncerta u dvorani SPENS u Novom Sadu priznao je da se nalazi pred teškom odlukom te je zatražio mišljenje publike.
Glazbenik Tony Cetinski oglasio se na Instagramu nekoliko sati prije koncerta koji je u nedjelju planiran u dvorani SPENS u Novom Sadu.3 vijesti o kojima se priča živi povučeno Suprugu Tomislava Karamarka dugo nismo vidjeli na špici, već na prvi pogled privukla je pažnju predivna gesta Pogledajte što je kći Gorana Višnjića radila među građanima u centru Zagreba ''tvoj je život meni dar'' Mama Aleksandre Prijović otkrila lijepu vijest šest mjeseci nakon rođenja unuke!
Pjevač je priznao da se nalazi pred jednom od težih odluka u svojoj karijeri te je zatražio mišljenje publike o tome treba li nastupiti. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.
Tony Cetinski - 2 Foto: Bozo Radic / CROPIX
''Dragi ljudi, rijetko kada sam se našao pred odlukom koja mi je ovako teška. Doveden sam u nezavidnu situaciju vezanu uz koncert u Novom Sadu na Dan žena. Iskreno, kao i vjerujem većina izvođača i sportaša koji su tamo nastupali, nisam bio upoznat s time da dvorana SPENS kod nekih ljudi nosi bolne uspomene iz ratnih 90-ih. Da sam to znao ranije, sigurno bih o svemu razmišljao drugačije.''
Pogledaji ovo Celebrity Tužne vijesti iz Hollywooda: Nakon borbe s opakom bolešću preminuo glumac iz serije ''Will & Grace''
''Posljednjih dana čuo sam svjedočanstva o ljudima – civilima, ženama, djeci i braniteljima – koji su u toj dvorani prolazili kroz vrlo teške trenutke. Kao čovjek koji ima veliko poštovanje prema svakoj ljudskoj patnji, to me iskreno pogodilo. U mojoj obitelji postoji osoba koja je u ratu izgubila muža i oca i upravo zato ovu situaciju ne mogu gledati površno.''
''Istovremeno razmišljam i o mladima i publici koji s tim događajima iz prošlosti nemaju nikakve veze, a dolaze na naše koncerte zbog glazbe, zajedništva i poruke turneje ''Samoljubav''. Publika koja dolazi na naše koncerte navikla je da od mene i ekipe dobije 120 % energije i emocije, a u ovakvoj situaciji pitam se mogu li to večeras zaista dati onako kako zaslužujete.''
Tony Cetinski Foto: Dusan Milenkovic/PIXSELL
''Moja publika nikada nije bila samo publika, nego ljudi s kojima godinama dijelim i radost i dileme. Zato mi je vaše mišljenje u ovoj situaciji važno. Što vi mislite – treba li koncert održati ili ne? Ako smatrate da treba – napišite zašto. Ako mislite da ne treba – također napišite svoje razloge. Molim samo jedno: neka rasprava bude dostojanstvena i s poštovanjem prema svima. Jer ponekad se u životu nađemo između poštovanja prema prošlosti i odgovornosti prema budućnosti.''
Galerija 13 13 13 13 13
Pogledaji ovo Nekad i sad Kako danas izgleda legendarna manekenka koja je nekad bila jedna od najvećih modnih ikona?
Njegova objava uslijedila je nakon što su Udruge hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata uputile apel hrvatskim glazbenicima da otkažu ili premjeste najavljene koncerte u dvorani SPENS u Novom Sadu, navodeći da je taj prostor nakon okupacije Vukovara 1991. godine služio kao logor za hrvatske branitelje i civile. Više o tome pročitajte OVDJE.
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Pogledajte video! Usred koncerta crnogorskog šarmera pale zaruke
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Suprugu Tomislava Karamarka dugo nismo vidjeli na špici, već na prvi pogled privukla je pažnju
Pogledaji ovo Celebrity Pršti od seksepila! Supruga bivšeg nogometaša u bikiniju pokazala svu svoju čar