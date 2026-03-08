Grubnić posvetio predivne riječi najvažnijoj ženi u svom životu: ''Sve što jesam, dugujem tebi''

Uz zajedničku fotografiju Marko Grubnić na Instagramu je podijelio emotivnu poruku posvećenu svojoj mami.

Međunarodni dan žena bio je posebna prilika da Marko Grubnić javno pokaže koliko mu znači njegova majka Branka.

Naime, na Instagramu joj je posvetio dirljive riječi uz njihovu zajedničku fotku.

''Sretan Dan žena, MAMA... Hvala ti na životu. Na ovom prekrasnom životu koji si mi dala i na svakoj žrtvi koju si podnijela da bih ja danas bio osoba kakva jesam... Hvala ti što si uvijek, uvijek i zauvijek na mojoj strani. U svakom trenutku, u svakoj borbi, u svakoj radosti...Tvoja ljubav je moja najveća sigurnost u životu. Hvala na svakom zagrljaju, na svakoj riječi podrške kad mi je najviše trebala... Ti si najvoljenija i najvažnija žena u mom životu, i dok god dišem, to će zauvijek tako biti'', napisao je.

Marko i Branka Grubnić Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Pršti od seksepila! Supruga bivšeg nogometaša u bikiniju pokazala svu svoju čar

''Sve što jesam danas, dugujem tebi. Tvojim riječima, tvojoj snazi, tvojoj neopisivoj ljubavi i tvom srcu koje je uvijek kucalo samo za mene...Ti si zaslužna za sve dobro u mom životu, znaj da si moj najveći životni uzor... snažna si, intuitivna, empatična, iskrena, neopisivo zabavna i prepuna najčišće LJUBAVI. Ti si najbolja mama na svijetu, i samo Bog dragi zna koliko sam blagoslovljen što te mogu zvati MAMA... Volim te najviše na svijetu, MAMA. Sretan ti Dan žena'', dodao je.

Marko i Branka Grubnić Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Kakvo iznenađenje! Sergeju Ćetkoviću u Areni pridružio se ulični svirač kojem je promijenio život

Marko ne skriva koliko je blizak sa svojom mamom, a s vremena na vrijeme pratitelje na Instagramu, gdje ga prati više od 76 tisuća ljudi, počasti njihovim zajedničkim trenucima. Tako znamo i da je gospođa Branka u rujnu 2024. godine napunila 65 godine.

Branka Grubnić Foto: Instagram

Marko i Branka Grubnić Foto: Instagram

Galerija 27 27 27 27 27

Tko je njegov otac? Ne pojavljuje se često javnosti, ali sin o njemu govori s velikim ponosom. Više o tome pisali smo OVDJE.

Marko Grubnić - 2 Foto: Instagram

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Pogledajte video! Usred koncerta crnogorskog šarmera pale zaruke

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Suprugu Tomislava Karamarka dugo nismo vidjeli na špici, već na prvi pogled privukla je pažnju

Pogledaji ovo Celebrity Tony Cetinski u dilemi zbog nastupa u Novom Sadu: ''Doveden sam u nezavidnu situaciju...''



