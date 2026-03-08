Blanka Vlašić nakon teškog razdoblja o nedostižnim idealima: ''Snaga je u fokusu i granicama''

Blanka Vlašić na društvenim je mrežama čestitala svim ženama njihov poseban dan.

Naša proslavljena atletičarka Blanka Vlašić povodom Međunarodnog dana žena oglasila se na društvenim mrežama i podijelila emotivnu poruku posvećenu ženama.

Vlašić se u svojoj se objavi osvrnula na pritiske i očekivanja s kojima se žene često susreću, ali i na važnost postavljanja granica.

''Reći će nam da možemo sve i da to možemo u isto vrijeme. Namamit će nas u zamku koja će nas potrošiti dok lovimo nedostižne ideale. A snaga se najbolje očituje u fokusu, u postavljanju prioriteta. I granica. Navijam za svaku od nas da upozna i odvažno živi svoju istinu. Sretan nam Dan žena'', napisala je na društvenim mrežama.

Blanka Vlašić Foto: Instagram

Njezini pratitelji ubrzo su joj objavu zatrpali brojnim komentarima.

''I tebi sretan'', ''Divna dušo, grlim te'', ''Bravo'', ''Baš to'', ''Iza svake uspješne žene stoji ona sama, žene sretan vam Dan žena'', ''Hvala, baš sve ovo smo trebale čuti'', ''Potpisujem sve'', ''Prekrasno'', samo je dio komentara.

Blanka Vlašić - 3 Foto: Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL

Inače, Blanka je nedavno za naš In magazin progovorila o negativnim komentarima i vjeri koju svjedoči poslije teškog razdolja - razvela se od belgijskog novinara Rubena Van Guchta. Više saznajte OVDJE.

In Magazin: Blanka Vlašić - 8 Foto: In Magazin

