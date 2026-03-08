Moćna poruka Lane Jurčević za sve žene: ''Dobro biraj tko će biti otac tvog djeteta...''

Lana Jurčević na Instagramu je povodom Dana žena podijelila iskrenu poruku i životne lekcije koje bi, kaže, voljela da svaka žena zna.

Povodom Međunarodnog dana žena oglasila se i pjevačica Lana Jurčević, koja je na društvenim mrežama podijelila snažnu i iskrenu poruku o ženama, majčinstvu i životnim lekcijama.

Na svom profilu na Instagramu osvrnula se na sve što žene prolaze kroz život te priznala kako je nakon što je postala majka počela još više cijeniti njihovu snagu i ulogu. U emotivnoj objavi podijelila je i nekoliko poruka za koje kaže da bi voljela da ih svaka žena zna.

''Slušaj vamo! Danas je Dan žena i baš sam razmišljala koliko svaka od nas zapravo prođe kroz život. Uvijek sam voljela biti okružena ženama, pogotovo starijim od sebe, jer su bile mudre i s obje noge na zemlji kako bi se reklo. I zbilja - bila sam. I kroz pjesme i karijeru, ruku su mi pružile zapravo žene i vodile me kroz mnoge stvari. Pa tako i privatno, imala sam šačicu njih koje su mi iz nekog razloga uvijek čuvale leđa.. A najviše sam se počela diviti ženama kad sam postala mama.''

Lana Jurčević - 9 Foto: Tomislav Kristo / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Goran Navojec otkrio koji je savjet dao novoj kolegici u žiriju showa ''Tvoje lice zvuči poznato''!

''Mislim da do tada za sebe nisam ni mogla izgovoriti - ja sam žena. Jer ja sam sebi u duši zauvijek - klinka. Ali sad već ''polako'' (smiješno je, znam), ulazim u tu ulogu i postajem neka ''nova osoba''. Mi žene prođemo razne stvari, i lijepe i teške. I uspone i padove. I trenutke kad misliš da možeš sve...i one kad nisi sigurna ni u što.''

Lana Jurčević - 1 Foto: Lana Jurčević/Instagram

''Ja sam kroz sve to naučila nekoliko stvari koje bih voljela da svaka žena zna: Ne moraš svima biti sve. Ali sebi budi. Malo sebičnosti nije na odmet. U redu je reći ''ne''. Ponekad je najhrabrija stvar jednostavno nastaviti dalje. Teške faze imaju svoj smisao, ako ih znaš okrenuti u svoju korist. Uvijek se pitaj što se to skriva iza nekog oblaka. Nemoj se uspoređivati s drugima – uostalom, nikad zapravo ne znamo kako je nekome iza tog ''blještavila'' koje mi vidimo. Okruži se ženama koje te podržavaju. Dobro biraj tko će biti otac tvog djeteta. Vrijeme postpartuma je najizazovnije i najteže, ako nemaš partnera da bude tvoj oslonac i podrška na način na koji tebi treba - lako se slomiti. Neka barem njegovo mjesto upotpuni netko drugi: mama, teta, prijateljica, susjeda, tko god.''

Lana Jurčević - 7 Foto: Nera Simic / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Kakvo iznenađenje! Sergeju Ćetkoviću u Areni pridružio se ulični svirač kojem je promijenio život

''Nije sramota tražiti pomoć, olakšanje i malo vremena za sebe. Iako se ne poznajemo (fizički), dale ste mi toliku snagu kroz period prve trudnoće da vam to ne mogu opisati - hvala vam. I uvijek se trudim jednako vratiti. Sretan Dan žena svim nevjerojatnim ženama.''

Galerija 18 18 18 18 18

Ma ovaj poseban dan Marko Grubnić posvetio je dirljive riječi najvažnijoj ženi u svom životu. Više o tome pisali smo OVDJE.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Clubzone Zlatno izdanje sa škakljivim prorezom istaknulo brutalnu Sevkinu figuru!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Pogledajte video! Usred koncerta crnogorskog šarmera pale zaruke

Pogledaji ovo Celebrity Tony Cetinski otkazao koncert u Novom Sadu: ''Osjećam odgovornost da ne ostanem ravnodušan''