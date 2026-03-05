Možete li vjerovati da se iza ove maske krije naša influencerica koju prati više od 100 tisuća ljudi?

Publika showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' i ove je sezone dobila niz zanimljivih transformacija već u prvoj epizodi. Među njima se našla i Nora Ćurković, koja se našla u ulozi jednog od najpoznatijih domaćih pjevača.

Drugi nastup u novoj sezoni showa "Tvoje lice zvuči poznato" pripao je Nori Ćurković, koja se publici predstavila u ulozi Petra Graše.

Prije same transformacije Nora je otkrila kakva očekivanja ima od sudjelovanja u popularnom showu te priznala da joj je imitacija potpuno novo iskustvo.

''Ja sam tipična Dalmatinka koja se stvarno voli kupati. Za koliko bih se para okupala u Savi? Nema tih para! Od showa očekujem izazove. Nisam nikad bila neki imitator, malo me ujedno toga i strah jer ne znam koliko sam dobra u tome, ali se veselim i mislim da će to biti zanimljivo i da će maknuti mozak od nekih svakodnevnih briga“, poručila je Nora.

Nakon nastupa, članovi žirija podijelili su svoje dojmove o njezinoj transformaciji u popularnog splitskog pjevača.

''Jedva čekam da te upoznam kad skineš tu masku, da vidim što se krije ispod nje. Ali po energiji koju je donijela naša Nora čini se da si vesela i da se lijepo osjećaš na sceni. Nisam vidio da imaš tremu, a Grašo je pomogao da se ta trema sakrije iza tog glasa'', komentirao je Enis Bešlagić.

Nora Ćurković Foto: Nova TV

Sličnog je mišljenja bio i Goran Navojec, koji je istaknuo kako je Nora uspjela donijeti više od same fizičke transformacije.

''Bilo je ovo jako dobro. Sama maska po sebi ne znači ništa ako ispod nje nema nekoga tko to može iznijeti. Ti si to napravila i bila si fantastična, ušla si Graši pod kožu'', primijetio je Navojec.

Kratko, ali jasno oduševljenje izrazio je i Mario Roth.

''Bilo je jako zabavno i bravo'', dodao je.

Nora Ćurković Foto: Nova TV

Na kraju je svoj komentar dala i Martina Stjepanović Meter, koja je posebno istaknula atmosferu koju je Nora donijela na pozornicu.

''Donijela si nostalgiju devedesetih i jako mi se sviđa što si iskoristila taj njegov šarm i s publikom i sa žirijem. Ti si se apsolutno cijela unijela u njega i to mi se jako svidjelo'', zaključila je Martina.

Nora Ćurković kao Petar Grašo - 5 Foto: Nova TV

Norina transformacija tako je donijela dozu nostalgije i dobre energije u studio, a publika je imala priliku vidjeti još jednu zanimljivu interpretaciju poznatog glazbenika.

