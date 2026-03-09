Nisu dugo mirovali: Harry i Meghan najavili novo veliko putovanje

Princ Harry i Meghan Markle najavili su da će sredinom travnja posjetiti Australiju, gdje ih očekuju privatni, poslovni i humanitarni angažmani u Sydneyju i Melbourneu.

Princ Harry i Meghan Markle najavili su da će za nekoliko tjedana krenuti na veliko putovanje u Australiju. Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa potvrdili su da će sredinom travnja posjetiti Sydney i Melbourne, gdje ih očekuje niz privatnih, poslovnih i humanitarnih aktivnosti.

Glasnogovornik para poručio je da će odbjegli sin kralja i bivša glumica sudjelovati u više angažmana, dok će dodatni detalji njihovog putovanja biti objavljeni uskoro. Prema dostupnim informacijama, njihova djeca Archie i Lilibet ovaj put neće putovati s njima.

Galerija 25 25 25 25 25

Meghan Markle i princ Harry - 3 Foto: Profimedia

Meghan Markle i princ Harry - 5 Foto: Profimedia

Iako točan program još nije objavljen, strani mediji navode kako bi se Meghan tijekom boravka u Australiji mogla pojaviti kao gošća u popularnom podcastu "Her Best Life". Također se spominje i mogućnost da će sudjelovati na posebnom događaju na kojem bi mogla biti VIP gošća, slijedeći primjer glumice Gwyneth Paltrow koja je ranije imala sličnu ulogu.

S druge strane, očekuje se da će princ Harry dio svojih aktivnosti posvetiti susretima s pripadnicima australskih oružanih snaga i veteranskom zajednicom.

Meghan Markle i princ Harry - 4 Foto: Profimedia

Meghan Markle i princ Harry - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Nekad i sad Svijet ju je upoznao kao najljepšu djevojčicu, a sada je objavila veliku životnu vijest

Harry i Meghan posljednji su put u Australiji boravili 2018. godine, kada su još uvijek obnašali službene kraljevske dužnosti. Njihova tadašnja 16-dnevna turneja uključivala je Sydney, Melbourne i Dubbo, a posjetili su i Fidži, Tongu te Novi Zeland. Putovanje je tada izazvalo veliku pažnju javnosti jer su neposredno prije dolaska u Australiju objavili da očekuju svoje prvo dijete.

Meghan Markle i princ Harry - 2 Foto: Profimedia

Meghan Markle i princ Harry - 4 Foto: Afp

Meghan Markle i princ Harry - 5 Foto: Afp

Princ Harry i Meghan Markle Foto: Afp

Vijest o australskom putovanju dolazi samo nekoliko tjedana nakon njihovog posjeta Jordanu, gdje su boravili dva dana na poziv glavnog direktora Svjetske zdravstvene organizacije. Tijekom boravka posjetili su izbjeglički kamp Za’atari, razgovarali s djecom sirijskih izbjeglica te obišli bolnicu u Amanu u kojoj su se susreli s liječnicima i pacijentima evakuiranima iz ratom pogođenih područja.

Markle je objavila fotografiju s kćeri Lilibet povodom Dana žena, o čemu više čitajte OVDJE.

Šest godina je prošlo otkako su napustili kraljevske dužnosti, o čemu više čitajte OVDJE.

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Znate li tko je ona? Bila je prva supruga holivudskog miljenika i promijenila mu život iz korijena!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Svi pogledi bili su na stražnjem dijelu ove bizarne haljine koja je otkrila više od očekivanog

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda "Kumova" pokazala partnera kojeg uspješno skriva od javnosti

Pogledaji ovo Celebrity Kći pop-ikone u prozirnom kombinezonu bez grudnjaka nije marila za znatiželjne poglede