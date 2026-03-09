Reakcija kad je ušao u prostoriju govori sve: Ovako je zvijezda Kumova iznenadila supruga za rođendan

Daria Lorenci Flatz iznenadila je supruga Emila za 49. rođendan, a slavljeničku atmosferu podijelila je na Instagramu.
Glumica Daria Lorenci Flatz priredila je posebno iznenađenje za rođendan svom suprugu Emilu Flatzu, koji je proslavio 49. rođendan.3 vijesti o kojima se priča publika na nogama! Čuli smo Thompsona, ali to nije bio Thompson: ''E zemo, pa kud baš najskuplju!'' već se o njoj priča Zablistala u prvoj emisiji: Nova članica žirija u našem omiljenom showu odmah je privukla sve poglede! ma ovo je bilo maestralno! Pogledajte čime je naš glumac sve kupio: ''Začepio si usta svima koji našu Hrvatsku žele vidjeti na koljenima!''
Kada je ušao u prostoriju, dočekali su ga prijatelji i obitelj, a atmosfera je odmah postala slavljenička. Na stolu ga je čekala prava rođendanska gozba - torta, sushi i razna druga jela, dok su okupljeni nazdravljali i veselili se njegovom dolasku.
Pogledaji ovo Celebrity Preminula je zvijezda koju pamtimo po ulozi u filmu ''Istjerivači duhova''
Daria je dirljiv trenutak podijelila i na Instagramu, gdje je objavila video iznenađenja.
"Prijatelji hvala vam što smo ga iznenadili! Moja ljubav proslavila 49. Neka nam bude ljubavno i dalje i više... Nadam se da su najteže godine iza nas i da sad samo sunce, ljepota i da guštamo dragi na najjače", napisala je u opisu.
Pogledaji ovo Celebrity Najkomentiraniji nastup u prvoj epizodi hit-showa: "Nema dalje, on je za svjetske pozornice!"
Daria Lorenci Flatz u Sloveniji - 9 Foto: Daria Lorenci Flatz/Instagram
Daria Lorenci Flatz i suprug Emil - 3 Foto: Instagram
Sudeći prema reakcijama i osmijesima na snimci, Emil je bio potpuno iznenađen, a slavlje je proteklo u toploj i opuštenoj atmosferi okruženoj najbližima.
Galerija 25 25 25 25 25
Nedavno je Daria javno pokazala kako izgleda njezina majke, a više pogledajte OVDJE.
1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Nova poruka Kate Middleton objavljena na društvenim mrežama odjeknula internetom
1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Poslušajte kako Aleksandra Prijović pjeva veliki Vannin hit, naša pjevačica prepustila joj je mikrofon!
Pogledaji ovo Celebrity Drama ispred kuće omiljene pjevačice: Žena ispalila više hitaca, susjedi opisali što se događalo