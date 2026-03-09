Reakcija kad je ušao u prostoriju govori sve: Ovako je zvijezda Kumova iznenadila supruga za rođendan

Daria Lorenci Flatz iznenadila je supruga Emila za 49. rođendan, a slavljeničku atmosferu podijelila je na Instagramu.

Glumica Daria Lorenci Flatz priredila je posebno iznenađenje za rođendan svom suprugu Emilu Flatzu, koji je proslavio 49. rođendan.

Kada je ušao u prostoriju, dočekali su ga prijatelji i obitelj, a atmosfera je odmah postala slavljenička. Na stolu ga je čekala prava rođendanska gozba - torta, sushi i razna druga jela, dok su okupljeni nazdravljali i veselili se njegovom dolasku.

Daria je dirljiv trenutak podijelila i na Instagramu, gdje je objavila video iznenađenja.

"Prijatelji hvala vam što smo ga iznenadili! Moja ljubav proslavila 49. Neka nam bude ljubavno i dalje i više... Nadam se da su najteže godine iza nas i da sad samo sunce, ljepota i da guštamo dragi na najjače", napisala je u opisu.

Daria Lorenci Flatz u Sloveniji - 9 Foto: Daria Lorenci Flatz/Instagram

Daria Lorenci Flatz i suprug Emil - 3 Foto: Instagram

Sudeći prema reakcijama i osmijesima na snimci, Emil je bio potpuno iznenađen, a slavlje je proteklo u toploj i opuštenoj atmosferi okruženoj najbližima.

Nedavno je Daria javno pokazala kako izgleda njezina majke, a više pogledajte OVDJE.

