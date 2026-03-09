Španjolka u koju se transformirao mladi pjevač u našem showu reagirala na njegov pobjednički nastup!

Pjevačica Melody reagirala je na nastup Davida Amara u showu "Tvoje lice zvuči poznato", koji ju je utjelovio na pozornici i s tom transformacijom odnio pobjedu.

Pjevačica Melody na svom je Instagram profilu podijelila isječak nastupa Davida Amara iz popularnog showa "Tvoje lice zvuči poznato", u kojem ju je utjelovio na pozornici.

Amaro je u posljednjoj epizodi showa zablistao u transformaciji u Melody te je svojim nastupom osvojio i publiku i žiri. Njegova energija, scenski nastup i uvjerljiva imitacija donijeli su mu pobjedu u toj epizodi.

Melody je očito bila oduševljena izvedbom pa je nastup podijelila sa svojim pratiteljima na Instagramu uz emotikone srca i zastavu Hrvatske, pokazujući koliko joj znači što ju je Amaro predstavio na velikoj televizijskoj pozornici.

O njegovom nastupu raspisali su se i španjolski mediji, otkrila je Melody.

Ova transformacija pokazala se kao pun pogodak, a Amaro je dokazao koliko je spreman izaći iz svoje zone komfora i oduševiti publiku novim izazovima.

David Amaro novo je ime u ekipi showa ''Tvoje lice zvuči poznato'', a iako dolazi iz Ljubljane, glazbom je već godinama povezan s cijelom regijom. Više o njemu čitajte OVDJE.

Podsjetimo, Melody je prošle godine na Eurosongu predstavljala Španjolsku s pjesmom ''Esa diva''.

