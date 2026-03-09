Od ulica Italije do rasprodane dvorane: Naš pjevač vratio se na simbolično mjesto

Zagrebačka Tvornica kulture na Dan žena bila je ispunjena do posljednjeg mjesta, gdje je Marko Kutlić održao koncert.

Marko Kutlić održao je koncert u zagrebačkoj Tvornici kulture, gdje je pred brojnom publikom predstavio svoje najveće hitove i još jednom potvrdio status jednog od najzanimljivijih domaćih pop izvođača.

Bio je to njegov prvi veliki nastup nakon ovogodišnjeg nastupa na Dori, gdje je ponovno skrenuo pozornost publike i medija na svoj autorski rad. Atmosfera u Tvornici kulture bila je ispunjena emocijama, a publika je od prvih taktova pjevala zajedno s njim.

Kutlić je na pozornici bio u pratnji svog benda, a tijekom večeri izmjenjivali su se snažni koncertni trenuci i intimnije izvedbe uz akustičnu gitaru.

Koncert u Tvornici kulture imao je i posebnu simboliku za pjevača. Upravo se na istoj pozornici prije dvije godine oprostio od publike, održavši posljednji koncert prije nego što je otišao u Italiju, gdje je neko vrijeme svirao i pjevao na ulicama talijanskih gradova.

''Život uličnog svirača je nepredvidiv i sirov, ali iskren. Nikad ne znaš što te čeka. Doživio sam puno više lijepih nego ružnih trenutaka i sve sam ih zapisao u jednu malu bilježnicu od gotovo 250 stranica. U zadnjih godinu i pol dana živio sam intenzivnije nego u prethodnih deset. Neki dani bili su lagani i radosni, neki teški do ruba egzistencije. Bio sam opljačkan, bio sam gladan, znao sam danima jesti samo kikiriki, ali jedino što mi je bilo bez kompromisa je da moja djeca uvijek dobiju ono što im treba. Ulica ne trpi laž, a ni ja. Svaki dan donosio je novi susret, novu priču, novu emociju. Najveća radost bila mi je služenje ljudima, trenutak kad se energije spoje. Za to živim'', ispričao nam je o životu u Italiji. Cijeli intervju pročitajte OVDJE.

Sada se, nakon tog putovanja i nastupa na Dori, Kutlić ponovno vraća velikim koncertima, a zagrebačka publika u Tvornici kulture pokazala je da ga je itekako željno dočekala.

Tijekom večeri Kutlić je izveo nekoliko gostiju, uključujući i saksofonistu kojeg je upoznao dok je pjevao na ulicama Italije.

