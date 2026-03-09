Poslušajte kako Aleksandra Prijović pjeva veliki Vannin hit, naša pjevačica prepustila joj je mikrofon!

Jedna od najpopularnijih regionalnih pjevačica Aleksandra Prijović večer je provela uživajući u koncertima svojih kolega, a posebno emotivan trenutak dogodio se kada je zajedno s hrvatskom pjevačicom Vannom zapjevala njezin legendarni hit.

Aleksandra Prijović ovih dana uživa u koncertima svojih kolega, a dio atmosfere podijelila je i sa svojim pratiteljima na Instagramu.

Popularna pjevačica najprije je prisustvovala koncertu Marije Šerifović, o kojem je oduševljeno pisala na društvenim mrežama.

Aleksandra Prijović na Instagramu

''Rijetko će da vam se dogoditi da osjetite ovakvu emociju, energiju i glas… Ja sam večeras dušom uživala i hvala ti Marija'', poručila je Prijović uz snimku s koncerta, dodajući kako je riječ o jednom od rijetkih trenutaka kada nije snimala jer je, kako kaže, samo uživala.

Nedugo nakon toga našla se i u društvu hrvatske pjevačice Vanne, gdje je atmosfera bila jednako emotivna. Prijović je zajedno s Vannom zapjevala njezin veliki hit ''Da ti nisam bila dovoljna'', pjesmu koju je Vanna izvodila još dok je bila članica legendarne grupe E.T.

Aleksandra Prijović i Vanna

Aleksandra Prijović i Vanna

Na snimkama koje je podijelila vidi se kako dvije pjevačice zajedno pjevaju u opuštenoj atmosferi, dok ih prati bend, a publika uživa u ovom neplaniranom duetu. Video je osvanuo i na TikToku.

Prijović je ujedno snimila i Vannu dok je sama izvodila pjesmu, ne skrivajući oduševljenje njezinim glasom i energijom.

Aleksandra Prijović i Vanna

Aleksandra Prijović na Instagramu

Da Aleksandra itekako podržava pjevače s hrvatske scene pokazala je i nedavno prema mladoj senzaciji Jakovu Jozinoviću. Više čitajte OVDJE.

Jakov Jozinović, Aleksandra Prijović

Ovih dana u domu Prije se i slavilo, koji je bio razlog pogledajte OVDJE.

