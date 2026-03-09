Drama ispred kuće omiljene pjevačice: Žena ispalila više hitaca, susjedi opisali što se događalo

Na kuću Rihanne u Beverly Hillsu ispaljeno je više hitaca, a policija je uhitila 30-godišnju osumnjičenu ženu.

Žena je u nedjelju ispalila brojne hitce u kuću pop glazbene zvijezde Rihanne u Beverly Hillsu, a jedan metak je prošao kroz zid kuće, izvijestili su u nedjelju lokalni mediji.

Los Angeles Times i NBC4 su citirajući glasnogovornika policije Los Angelesa izvijestili da je policija u nedjelju reagirala na pucnjavu koja se dogodila u 13,21 sati po lokalnom vremenu i uhitila 30-godišnju ženu koja je za to osumnjičena.

Policija Los Angelesa i predstavnik Rihanne nisu odmah odgovorili na zahtjeve Reutersa za komentar.

Rihanna je bila kod kuće, ali nisu prijavljene ozljede, javlja Los Angeles Times, pozivajući se na izvor. Novine su citirale policijsku radio komunikaciju koja je navela da je "otprilike 10 hitaca" ispaljeno iz vozila s druge strane ulice od ulaza u imanje.

Stanovnici okolnih kuća rekli su da je zvuk pucnjave odjekivao susjedstvom.

"Bilo je zastrašujuće. Ne mogu ni zamisliti da ste u kući i čujete kako meci udaraju i slične stvari", rekao je Keith England za Fox 11 LA, koji živi u blizini. Ispričao je da su hici ispaljeni u brzom slijedu: "Bam, bam, bam, bam, bam - vjerojatno desetak hitaca."

Druga susjeda, Isabel Thorne, rekla je da se zvuk proširio cijelim područjem.

"Bilo je jako glasno, a u ovoj dolini sve odjekuje. Sve se čuje", kazala je Thorne.

England je dodao da je incident bio iznenađujući s obzirom na četvrt.

"Prva mi je misao bila, zar je moguće? S obzirom na susjedstvo, obično ne očekujete pucnjave iz automobila na ovakvom mjestu. Ali sada ih ima posvuda", rekao je.

Osumnjičena žena kasnije je uhićena u obližnjem Sherman Oaksu, priopćila je policija.

