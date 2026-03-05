Ne, ovo nije Grše! Težak zadatak zapao je našu pjevačicu koju svi jako dobro znaju

Publika je u novoj epizodi showa mogla vidjeti niz zanimljivih glazbenih transformacija. Jedan od izazova pripao je Lauri Sučec, koja se našla u potpuno drugačijem glazbenom žanru od onoga na koji je navikla.

Jedan od zanimljivijih izazova u novoj epizodi showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' dobila je Laura Sučec, koja se našla u ulozi popularnog repera Grše. Transformacija je bila zahtjevna jer je trebala prenijeti njegov prepoznatljiv glas i energiju, ali i scensku karizmu po kojoj je poznat.

Prije samog nastupa Laura je priznala kako se raduje sudjelovanju u showu, ali i da ima određene strahove.

Galerija 5 5 5 5 5

''Uzbuđena sam oko showa. Najviše se plašim preženskih uloga, nadam se da ću stvarno razbiti te strahove'', rekla je Laura prije početka emisije.

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte čime je naš glumac sve kupio: ''Začepio si usta svima koji našu Hrvatsku žele vidjeti na koljenima!''

Nakon nastupa uslijedili su komentari žirija, koji su istaknuli koliko je zahtjevno bilo prenijeti energiju jednog od najpopularnijih domaćih repera.

''Kolegice, čestitam. Ovo nije bilo lako, vidim da je uloženo puno truda, a rezultat je bio vrlo ‘gršast’'', komentirao je Goran Navojec.

Laura Sučec kao Grše - 1 Foto: Nova TV

Svoj komentar dao je i Mario Roth, koji je istaknuo kako zadatak nije bio nimalo jednostavan.

''Laura, prekrasno si zatvorila ovaj dio vaših nastupa. Mislim da ti je gljiva za prvu emisiju dala malo nezahvalan zadatak jer si žensko, a Grše je poznat po tome što ima tu jednu agresiju u glasu i zbog toga je vrlo karizmatičan. Ja sam to večeras od tebe i dobio'', rekao je Roth.

Laura Sučec kao Grše - 5 Foto: Nova TV

Na njezin nastup osvrnula se i Martina Stjepanović Meter.

''Ovo je bio definitivno jedan od težih vokalnih zadataka ove emisije, ali svidjelo mi se kako si njegovu urbanu vibru uspjela donijeti na scenu'', primijetila je Martina.

Pogledaji ovo Celebrity Enisu Bešlagiću nije jasno gdje se ova djevojka dosad skrivala: ''Bit će tu dobre borbe!''

Na kraju je Enis Bešlagić istaknuo kako je ovo tek početak sezone.

Laura Sučec kao Grše - 7 Foto: Nova TV

''Imamo 13 epizoda u kojima će svatko pokazati svoju lepezu talenata. Hvala ti što si došla'', komentirao je Enis.

Nakon svih nastupa večeri pobjedu u prvoj epizodi odnijela je transformacija Davida Amara, koji je svojim nastupom osvojio najviše bodova žirija.

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity ''Mislila sam da žensko pjeva!'': Toliko uvjerljiv performans da su svi ostali bez teksta!

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 Celebrity Zablistala u prvoj emisiji: Nova članica žirija u našem omiljenom showu odmah je privukla sve poglede!

Pogledaji ovo Celebrity Poslije ovih prizora trebalo je doći k sebi: ''To je bila Gabi Novak u najboljem izdanju!''