Mlada reperica otkrila loše vijesti o borbi s bolešću: "Situacija je teška..."

Reperica Bhad Bhabie otkrila je da je dobila loše vijesti o liječenju raka krvi, ali poručuje da ne gubi vjeru u oporavak.

Reperica Bhad Bhabie (22), pravog imena Danielle Bregoli, ponovno je zabrinula obožavatelje nakon što je na društvenim mrežama otkrila da je od liječnika dobila loše vijesti vezane uz svoje liječenje raka. U kratkoj objavi priznala je da je situacija teška, ali je poručila kako vjeruje da bolest ipak neće imati posljednju riječ.

Svoju borbu s bolešću prvi je put javno otkrila u studenom 2024. godine, nakon što su fanovi primijetili njezin nagli gubitak kilograma. Tada je objasnila da je riječ o posljedicama terapije i zamolila javnost da prestane širiti razne glasine. Kasnije se doznalo da se bori s oblikom raka krvi, nakon što su joj liječnici pronašli povišene vrijednosti bijelih krvnih stanica.

Pogledaji ovo Celebrity Drama ispred kuće omiljene pjevačice: Žena ispalila više hitaca, susjedi opisali što se događalo

Tijekom liječenja prolazila je kroz zahtjevne terapije poput kemoterapije i zračenja, koje su joj uzrokovale brojne nuspojave. Uz zdravstvene probleme suočavala se i s negativnim komentarima na internetu, a neki su čak tvrdili da izmišlja bolest. Na takve optužbe reagirala je njezina majka Barbara, koja je i sama u životu dvaput pobijedila rak, poručivši kritičarima da ne mogu ni zamisliti kroz što obitelj prolazi.

Bad news from my doctor yesterday, god has the last say so not my cancer . 💜 — Bhad Bhabie (@BhadBhabie) February 28, 2026

Unatoč svemu, Danielle najveću motivaciju pronalazi u svojoj kćeri Kali Love, koju je rodila u ožujku 2024. godine, samo nekoliko mjeseci prije nego što je dobila dijagnozu. Upravo joj majčinstvo daje snagu da nastavi borbu i zadrži pozitivan pogled na život.

Pogledaji ovo Celebrity Najkomentiraniji nastup u prvoj epizodi hit-showa: "Nema dalje, on je za svjetske pozornice!"

I dok se liječi, reperica nije potpuno stala s karijerom. Nastavlja raditi na novoj glazbi i objavljivati sadržaj na platformi OnlyFans, nastojeći zadržati osjećaj normalnosti u svakodnevici.

Danielle Bregoli svjetsku je slavu stekla još kao tinejdžerica 2016. godine nakon viralnog nastupa u emisiji "Dr. Phil". Kasnije je pod umjetničkim imenom Bhad Bhabie izgradila uspješnu glazbenu karijeru i postala jedna od najmlađih reperica koja je ušla na Billboard Hot 100 ljestvicu.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Nova poruka Kate Middleton objavljena na društvenim mrežama odjeknula internetom

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Naš pjevač koji se vratio s ulica Italije zaintrigirao fanove objavom, svi su se zapitali isto

Pogledaji ovo Celebrity Preminula je zvijezda koju pamtimo po ulozi u filmu ''Istjerivači duhova''