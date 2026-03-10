Tepaju joj da je bosanska Adriana Lima: Tek su joj 24 godine, a već je miljenica gledatelja!

Mlada voditeljica Nora Šahinpašić, koju nazivaju bosanskom Adrianom Limom, postala je vrlo popularna zahvaljujući prognozi vremena na OBN-u, a njezine objave na TikToku prate milijuni ljudi.

U vrijeme sve izraženijih klimatskih promjena meteorolozi se suočavaju s jednim velikim izazovom – zadržati povjerenje javnosti u svoje vremenske prognoze.

No čini se da dio gledatelja u susjedstvu više ne vjeruje samo radarima, aplikacijama i superračunalima. Njihovu je pažnju osvojila mlada voditeljica Nora Šahinpašić (24), koju su zbog izgleda i karizme prozvali bosanskom Adrianom Limom. Upravo zbog nje mnogi redovito prate prognozu vremena na OBN televiziji.

Nora dolazi iz dobro poznate medijske obitelji. Njezin otac Mimo Šahinpašić dugogodišnji je novinar OBN-a, dok je majka Dajana na istoj televiziji vodila Loto emisiju, gdje su se njih dvoje i upoznali.

Ipak, Nora ističe da joj obiteljsko prezime nije donijelo posao. Do prilike na televiziji došla je nakon audicije, a gledatelji su je prvi put vidjeli kada je imala 19 godina.

Uz posao voditeljice vremenske prognoze, studira međunarodno pravo, a njezina popularnost širi se i izvan televizije. Na TikToku njezine prognoze prate milijuni korisnika, prenosi Slobodna Dalmacija.

