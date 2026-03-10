Internet bruji o seksi fotkama Rite Ore: Grudnjakom od party-kapica podignula prašinu

Rita Ora na Instagramu je podijelila fotografije u vrlo provokativnom izdanju te izazvala val reakcija svojih pratitelja.

Rita Ora izazvala je veliku pažnju na Instagramu kada je objavila fotografije na kojima pozira u vrlo provokativnom izdanju, u grudnjaku napravljenom od lančića i party-kapica te odgovarajućim gaćicama.

Pjevačica (35) podijelila je niz fotografija iza kulisa snimanja za Crash Magazine, kao i trenutke iz garderobe tijekom Velike nagrade Australije Formule 1 2026. Na jednoj od fotografija nosila je veliku crvenu periku i oskudnu kombinaciju koja je jedva prekrivala njezino tijelo.

Rita Ora - 8 Foto: Rita Ora/Instagram

U drugom izdanju pozirala je s glamuroznijom crvenom perikom i kožnim grudnjakom. Uz objavu je napisala da voli stvarati glazbu koja ljudima daje samopouzdanje i potiče ih da budu najbolja verzija sebe.

Rita Ora - 7 Foto: Rita Ora/Instagram

Rita Ora - 5 Foto: Rita Ora/Instagram

Rita Ora - 4 Foto: Rita Ora/Instagram

Rita Ora - 2 Foto: Rita Ora/Instagram

Na nastupu tijekom F1 utrke u Australiji pojavila se u donjem rublju i prozirnim čarapama, uz bijeli kožni remen preko ramena i visoke čizme.

Rita Ora - 6 Foto: Rita Ora/Instagram

Rita je nedavno govorila i o privatnom životu te otkrila kako joj je uloga pomajke promijenila pogled na život. Nakon što se 2022. udala za redatelja Taiku Waititija, postala je pomajka njegovim kćerima Te Kāinga o te Hinekāhu (13) i Matewi Kiritapu (9).

Rita Ora - 2 Foto: Profimedia

Istaknula je da su ona i Taika prije veze bili najbolji prijatelji, što smatra ključem njihove veze. Dodala je i da joj je život u obitelji otvorio oči i pokazao da u životu postoji mnogo više od onoga na što se ponekad fokusiramo.

