Velika novost u privatnom životu naše bivše predsjednice: ''Otkrit ću vam i jednu malu tajnu...''

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović otkrila je da planira graditi kuću na Grobniku, na zemljištu koje joj je darovao otac.

U razgovoru za Novi list priznala je da joj posljednjih godina sve više znači povratak u rodni kraj, iako je i dalje često na putovanjima zbog međunarodnih obveza.

"Svaki dolazak na Grobnik jako mi puno znači. Kad sam bila mlađa, htjela sam putovati i vidjeti svijeta, a danas se sve više želim vratiti. Otkrit ću vam i jednu malu tajnu - spremam se graditi kuću na zemljištu koje mi je tata darovao kao obiteljsko nasljeđe. Ne ide to onako brzo kako bih htjela, ali bit će. Uostalom, jedna od najčešćih riječi na Grobniku je 'pomalo', rekla je Grabar-Kitarović.

Kolinda Grabar-Kitarović Foto: Igor Kralj/Pixsell

Naglasila je da su Rijeka i Grobnik za nju mnogo više od običnog mjesta.Tto su krajevi s kojima osjeća snažnu osobnu povezanost.

"Koliko god putovala i koliko god moj život bio vezan uz međunarodne obveze, Grobnišćina i Rijeka za mene su mjesto duboke pripadnosti", kazala je, dodajući kako joj povratak među ljude koji je poznaju još iz vremena prije politike vraća osjećaj ravnoteže.

Kolinda Grabar-Kitarović - 3 Foto: Facebook

Kolinda Grabar-Kitarović - 2 Foto: Instagram

"Tamo vas ne gledaju kroz funkcije i titule. Poznaju vas odavno i pamte iz nekih sasvim drugih vremena", objasnila je.

"Rijeka i Grobnik uvijek me podsjete na jednu važnu istinu: čovjek može proći pola svijeta, razgovarati s najmoćnijima i sudjelovati u najvažnijim razgovorima, ali nema ničega što može zamijeniti povratak tamo gdje pripada. Svijet čovjeku može proširiti vidike, ali dom mu daje dubinu."

Kolinda Grabar-Kitarović Foto: Kolinda Grabar-Kitarović/Instagram

Nedavno je bivša predsjednica nasmijala pratitelje i na Facebooku, gdje je podijelila fotografiju kreativne maškarane skupine iz Grobnika. Na lokalnoj Balinjeradi odlučili su rekreirati njezin nedavni polarni skok na Antarktici, a prizor ju je, kako je priznala, iskreno nasmijao.

"Kad mi je brat sinoć poslao ovo, toliko sam se nasmijala da sam je morala podijeliti i s vama", napisala je Grabar-Kitarović.

Kolinda Grabar Kitarović - 3 Foto: Damir Sencar / HINA / POOL / CROPIX

U objavi je istaknula koliko su maškare važan dio tradicije Grobnišćine, gdje se, kako kaže, ništa ne radi napola – ni šala ni fešta. Upravo u toj kombinaciji humora i kreativnosti vidi posebnu čar tog običaja.

"Kad se ljudi mogu našaliti i na tvoj račun, a ti se tome možeš od srca nasmijati - onda znaš da je sve kako treba biti", poručila je.

Kolindin skok na Antarktici pogledajte OVDJE.

