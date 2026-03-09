Svi pogledi bili su na stražnjem dijelu ove bizarne haljine koja je otkrila više od očekivanog

Chappell Roan šokirala je na Tjednu mode u Parizu pojavivši se na reviji Vivienne Westwood u provokativnoj kombinaciji.

Američka pjevačica Chappell Roan ponovno je uspjela privući sve poglede na Tjednu mode u Parizu, gdje se pojavila na reviji modne kuće Vivienne Westwood u izdanju koje je izazvalo brojne reakcije.

Roan je na događanje stigla u dramatičnoj kombinaciji inspiriranoj francuskim rokokoom i Marijom Antoanetom, no s modernim, punk prizvukom. Posebnu pažnju privukla je njezina crvena frizura podignuta u visoku punđu, koja je podsjećala na stil kakav je nosila slavna francuska kraljica.

Chappell Roan - 4 Foto: Profimedia

Ipak, ono što je najviše šokiralo prisutne bio je odvažan kroj njezine haljine, koja je straga otkrivala donji dio tijela i čipkaste gaćice, pa su svi pogledi završili upravo na tom detalju dok je pjevačica hodala prema reviji.

Chappell Roan - 3 Foto: Profimedia

Chappell Roan - 2 Foto: Profimedia

Sprijeda je pak nosila duboki dekolte, a dramatična silueta s naglašenim ramenima dodatno je pojačala teatralni dojam cijelog outfita.

Chappell Roan - 1 Foto: Profimedia

Chappell Roan već je poznata po provokativnim i kazališnim modnim izdanjima, a svojim pojavljivanjem u Parizu još je jednom pokazala da voli pomaknuti granice i izazvati reakcije modnog svijeta.

