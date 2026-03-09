Kći pop-ikone u prozirnom kombinezonu bez grudnjaka nije marila za znatiželjne poglede

Kći Madonne, Lourdes Leon, privukla je sve poglede na Tjednu mode u Parizu pojavivši se u prozirnoj crnoj haljini bez grudnjaka.

Lourdes Leon u nedjelju je privukla veliku pažnju kada se na Tjednu mode u Parizu pojavila u vrlo odvažnoj crnoj prozirnoj haljini bez grudnjaka na reviji brenda Ottolinger.

Kći Madonne (29) izazvala je brojne poglede jer se ispod provokativne kombinacije jasno vidjelo i njezino donje rublje. Snimljena je kako izlazi iz hotela u Parizu, dok je preko ramena nehajno nosila sako u istom tonu i u ruci držala crnu torbicu.

Lourdes Leon - 2 Foto: Profimedia

Svoju dugu tamnu kosu stilizirala je u valove, a kombinaciju je upotpunila visokim potpeticama.

Lourdes Leon - 1 Foto: Profimedia

Dobro raspoložena sjela je u prvi red revije na kojoj je predstavljena ženska kolekcija jesen/zima 2026./2027., a odvažnu haljinu pokazala je i u kratkom videu koji je objavila na Instagramu.

Lourdes Leon - 3 Foto: Profimedia

Inače, Madonninu kći zbog provokativnih izdanja paparazzi prate u stopu, a više o tome pročitajte OVDJE.

