Donosimo djelić atmosfere s romantičnog koncerta Sergeja Ćetkovića u Areni Zagreb!

Vitez od balada Sergej Ćetković proslavio je okruglih pedeset u punoj zagrebačkoj Areni. Na koncertu punom najljepših emocija jedan je par počeo graditi zajednički put. Koji ljubavni savjet Sergej ima za sve mlade te kako je proslaviti rođendan s tisućama obožavatelja, zna naš Dino Stošić.

Pedeset godina života, 25 godina pjesme i puna Arena koja je disala sa Sergejom Ćetkovićem. Ovaj vitez od balada podsjetio nas je na najljepšu stvar u životu – ljubav – i rođendan proslavio sa stilom.

''Ovo će biti moj prvi rođendan pred ovolikim auditorijem. Ali s obzirom na to da iz Zagreba uvijek nosim samo lijepe i pozitivne trenutke i sjećanja, očekujem samo, da kažem, ono veče za pamćenje.''

A podijelio je i anegdotu o svojem dolasku na svijet...

''Moj otac je vozio luđački do bolnice, stigao je negdje oko 00:45, možda jedan poslije ponoći. Ušao je s cvijećem i rekao: ''Đe mi je ćerka?'', a oni su rekli: ''Sin je.'' I tako sam ja došao na svijet 8. marta.''

Zagreb je uvijek imao posebno mjesto u njegovu srcu, a Sergej je ovdje znao dobiti inspiraciju za svoje ljubavne klasike.

''Meni non-stop naviru neke riječi, neke misli, neke ideje. Ako bih rekao da nije, slagao bih – da se nije desio, ajde da kažem, neki začetak neke pjesme koje je publika imala prilike čuti zadnjih ne znam koliko godina. Tako da, u hotelu uglavnom kad sam sam, a mnogo vremena provodim s koferom, i otud pjesma ''Uzimam kofer i krećem''.''

Na pozornici mu se pridružio i Milan Balinović, talentirani ulični svirač s beogradske Skadarlije, s kojim je Sergej ranije zapjevao na toj poznatoj ulici i osvojio društvene mreže.

''Bilo je prekrasno vidjeti toliko ljudi na jednom mjestu, da svi pjevaju tu pjesmu Sergeju. Onda te ponese još više emocije i još više daš sve od sebe i uživaš u tome što radiš, jer cijeniš to što radiš'', kaže Milan.

A ovaj koncert posebno će pamtiti Petar i Iva, koji su odlučili da žele pisati zajedničku priču i zaručiti se.

Sergej je dao i ljubavni savjet za sve mlade.

''Pazite na sebe, ne dajte na sebe, trošite vrijeme samo na ljude koji ga zaslužuju, vjerujte u snove jer se snovi ostvaruju, pazite što želite jer se i želje ostvaruju i treba naći mjeru u svemu.''

Ovaj gospodin ispisao je najljepše stranice emocija, a njegova magija podsjetila je da je ljubav, ona čista i neiskvarena, ono što vrijedi najviše u životu.

