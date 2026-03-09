Žene koje mijenjaju, ali i inspiriraju svijet, pokreću razgovore i ruše tabue obilježile vikend u Rijeci!

Pjevač Jakov Jozinović, svjetski poznata kuharica Lydia Bastianich, ali i mnoga druga lica iz svijeta lifestylea, zdravlja i ljepote okupila su se ovog vikenda na 4. Women’s Weekendu u Rijeci. I ovog puta razmijenjene su životne lekcije, priče o izazovima, ali i uspjesima. O čemu je još bilo govora zna naša Dijana Kardum.

Žene koje mijenjaju, ali i inspiriraju svijet. Žene koje pokreću razgovore, ruše tabue i jedna drugoj daju potporu. Upravo takva energija obilježila je ovogodišnji Women’s Weekend.

''Pa uopće je čudno kad radim s muškarcima, tako da sam ja potpuno, kao što kažeš, okružena ženama i to je meni jedan dobar osjećaj. Mi se kužimo i sad kad te peru hormoni, kad si malo šašav, kolegica te razumije, a muškarcu to moraš objasniti'', kaže Sabina Tandara Knezović.

''U četiri godine Rijeka je dobila gradonačelnicu, ja sam ušla u perimenopauzu, a muškarci i dalje vode ratove negdje tamo. Tako da promjena ima. Vidljive su i u zakonodavstvu. Europska komisija je u posljednje četiri godine donijela neke zanimljive i važne zakone. E sad, provedba – tu nisam baš posve sigurna koliko se zapravo toga držimo, ali sigurna sam da je inicijativa Women’s Weekenda uspješna utoliko što se o ovim temama sve više i više priča'', priča Nevena.

In Magazin: Women's Weekend - 3 Foto: In Magazin

O društvenim mrežama govorio je popularni Jakov Jozinović, a svoju je priču podijelila i svjetski poznata kuharica Lydia Bastianich. Na konferenciji su otvorene i teme o kojima se još uvijek rijetko govori – poput promjena koje dolaze s godinama i kako ih žene doživljavaju. Sasvim otvoreno o menopauzi progovorila je i glumica Daria Lorenci Flatz.

''Dobro, mislim možda zato što me još nije ulovilo ovo, ove sve strahote o kojima ljudi znaju pričati. A s druge strane, apsolutno jesam u perimenopauzi. Nešto od toga već je tu... Ali meni se nekako, kao što sam rekla na panelu, čini da mi žene naprosto stalno prolazimo kroz nešto. Svatko tko je rodio prošao je sto i jednu promjenu s tijelom i nespavanja i naprosto se naučiš nositi s tim da život ide paralelno s tvojom biologijom koja je zahtjevna. Ali možda sam i takav tip da ne obraćam puno pažnje i ne dam se smesti'', dodaje Daria Lorenci Flatz.

In Magazin: Women's Weekend - 5 Foto: In Magazin

''U principu jesam paničar, imam iskustva s napadima panike. Panika je najveća od panike – uvijek je strah od straha najveći. Tako da kad sam to prošla, stvarno ne vidim što bi me u menopauzi moglo tako prestrašiti. Osim što se, naravno, bojiš bolesti i sličnih stvari, ali ne znam – ja se svemu veselim. Evo, ja se veselim i da ta menstruacija konačno ode i da sve to skupa završi. Ja to vidim kao oslobođenje.''

Osobna iskustva često su upravo ono što pokreće najveće promjene. Kada sustav zakaže, potpora najčešće dolazi od ljudi koji su nam najbliži – obitelji, prijatelja i zajednice. A upravo takva mreža potpore katkad je ključna da shvatimo kako kroz teške trenutke ne moramo prolaziti sami.

In Magazin: Women's Weekend - 4 Foto: In Magazin

''U nekoj ranijoj dobi, ne bih rekla da je to bio pubertet – ja sam u pubertetu bila vrlo poslušna i nisam imala tu buntovnu fazu – ali negdje kasnije, s obzirom na neke zdravstvene probleme, nažalost se uvijek to dogodi kad je zdravlje u pitanju, osvijestiš da ne moraš sve sam i da ne trebaš sve sam. Imaš veliki support, ne samo obitelji nego i prijatelja. Mislim da je jako bitno mlade djevojke, pogotovo, učiti tome da ne smiju sve same'', kaže Mia Kovačić.

Mlade djevojke potrebno je osvijestiti i da prijave nasilje. Priče su to o kojima kolege iz emisije Provjereno često izvještavaju jer, kako kažu, o tome se itekako treba govoriti.

''Tema panela bila je medijsko izvještavanje o nasilju nad ženama. Mislim da je to izrazito bitna tema i da o njoj međusobno razgovaramo mi novinari, ali i svi drugi ljudi, općenito društvo. Mislim da još puno toga možemo napraviti na temu edukacije i prevencije, tako da bismo vrlo često trebali pričati o tome'', priča Ema Branica.

In Magazin: Women's Weekend - 2 Foto: In Magazin

U poslovnom svijetu žene sve češće preuzimaju vodeće uloge, a posebno se ističu u financijskom sektoru.

''Puno je CFO-ova, odnosno šefica financija, zapravo žena u većini kompanija. Ne znam zašto je to tako, možda je to neka priroda stvari jer je to pomalo usamljenički posao kontrole i planiranja. Za mene osobno mislim da su osobne financije ozbiljan predmet koji bi djeca trebala slušati kao izborni predmet u školi – da nauče kako upravljati novcem u životu, jer često nemaju priliku to naučiti u obitelji. Nekako se sve svodi na pokušaj i pogrešku, a tada obično bude prekasno. Tako da bih rekla da je edukacija o načinu na koji ćemo upravljati vlastitim budžetom preduvjet i za upravljanje poslovnim budžetima'', zaključuje Ivana Galić Baksa.

I zato Women’s Weekend nije samo konferencija. To je mjesto susreta, potpore i inspiracije – podsjetnik da žene, kad se udruže, mogu mijenjati svijet.

