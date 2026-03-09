Vjenčanje iz snova pretvorilo se u dramu: NFL zvijezda i zaručnica iznenada otkazali ceremoniju

Zvijezda Dallas Cowboysa Dak Prescott i Sarah Jane Ramos prekinuli su nakon sukoba na zajedničkoj djevojačkoj i momačkoj večeri, svega mjesec dana uoči vjenčanja.

Zvijezda NFL-a Dak Prescott i njegova sada već bivša zaručnica Sarah Jane Ramos šokirali su goste i javnost nakon što su otkazali svoje vjenčanje samo nekoliko tjedana prije planirane ceremonije u Italiji.

Vođa navale Dallas Cowboysa i Ramos trebali su se vjenčati 10. travnja na luksuznoj ceremoniji uz obalu jezera Como, no planovi su se naglo raspali. Par je gostima poslao e-mail u kojem su teška srca objavili kako su donijeli vrlo tešku odluku i otkazali vjenčanje, uz ispriku zbog neugodnosti koje bi to moglo prouzročiti.

Prema pisanju stranih medija, kap koja je prelila čašu bila je žestoka svađa tijekom zajedničkih momačkih i djevojačkih zabava na Bahamima. Navodno su problemi u vezi postojali već neko vrijeme, a taj sukob bio je konačni okidač nakon kojeg je Ramos odlučila otkazati vjenčanje. Dodatno su se pojavile glasine da je razlog razlaza bio predbračni ugovor, no izvori tvrde da to nije točno.

Samo nekoliko dana prije prekida Ramos je na društvenim mrežama dijelila fotografije sa svoje djevojačke zabave na Bahamima, na kojima je slavila s prijateljicama. Uz objavu je napisala kako vjeruje da se kroz sve u životu može proći uz dobre prijatelje, što su mnogi kasnije protumačili kao nagovještaj problema u vezi.

Nakon što je vijest o prekidu postala javna, objave vezane uz vjenčanje navodno su uklonjene s njezinih društvenih mreža.

Unatoč prekidu, Prescott i Ramos ostat će povezani zbog svoje obitelji. Par ima dvije kćeri – Margaret Rose Jane, koja ima dvije godine, i devetomjesečnu Auroru Rayne. Prema dostupnim informacijama, sada će se fokusirati na zajedničko roditeljstvo, a izvori bliski paru tvrde da pomirenje trenutačno nije na vidiku.

Prescott i Ramos prvi su put povezani 2023. godine, a zaručili su se u listopadu 2024. Par je bio zaručen oko godinu i pol prije nego što je veza iznenada završila, samo mjesec dana prije vjenčanja koje je trebalo biti jedno od glamuroznijih sportskih događaja godine.

Tako je romantična priča koja je trebala završiti luksuznom ceremonijom u Italiji završila dramatičnim prekidom – i to doslovno nekoliko tjedana prije nego što su trebali stati pred oltar.

