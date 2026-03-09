Pretraži
sve je stalo na trenutak

Drama na koncertu bivšeg zaručnika Megan Fox: Djevojka upala u rupu na pozornici

Piše E. G., 09.03.2026 @ 21:33 Celebrity komentari
Machine Gun Kelly - 4 Machine Gun Kelly - 4 Foto: TikTok Screenshot

Tijekom koncerta Machine Gun Kellyja u londonskoj O2 Areni jedna je obožavateljica propala kroz rupu na pozornici, na što je glazbenik brzo reagirao.

Zbog drame na djevojačkoj i momačkoj prekinuli Dak Prescott i Sarah Jane Ramos
"vrlo teška odluka"
Vjenčanje iz snova pretvorilo se u dramu: NFL zvijezda i zaručnica iznenada otkazali ceremoniju
Kako izgleda supruga Vojka V?
na važnom događaju
Kako izgleda supruga Vojka V? Rijetko je u javnosti, ali ovaj put je napravila iznimku
Je li Amerika obećana zemlja i koliko je teško tamo uspjeti otkriva glumac Filip Sertić!
glumio s bradom pittom
Naš glumac o Hollywoodu nakon povratka u Hrvatsku: ''Tko god tamo uspije, skidam mu kapu!''
IN magazin na 4. Women's weekendu u Rijeci
motivirale jedne druge
Žene koje mijenjaju, ali i inspiriraju svijet, pokreću razgovore i ruše tabue obilježile vikend u Rijeci!
vijesti
Iz ljekarni se povlači lijek Zoltex 40mg
upozorava HALMED
Hitan opoziv lijeka poznate kompanije: S tržišta se povlače sve serije
Napad na Iran 10. dan
BJESNI RAT
Žestoki napad na Teheran, razgovarali Putin i Trump, Moskva iznijela prijedlog za kraj rata, američki predsjednik: "To je prilično dovršeno"
VIDEO Iznad velikog dijela Europe eksplodirao meteor, fragmenti završili u njemačkoj
Srećom, bez ozlijeđenih
VIDEO Iznad velikog dijela Europe eksplodirao meteor, fragmenti završili u Njemačkoj
show
zdravlje
zabava
Zbog navike koju mnogi imaju završila je u bolnici s teškom infekcijom
Otkrili da psi imaju snažnu reakciju na jednu riječ, pogledajte što sve izvode
Mačke dobile skupu hranilicu, njihova reakcija je čisti urnebes
tech
Mjesec podrhtava više nego što se dosad mislilo, a to nije dobra vijest za njegovo trajno koloniziranje
VIDEO Muskov robot iznenadio sve svojim novim vještinama
Nezaustavljivi robotaksiji: Broj vožnji raste velikom brzinom, a najavljeno je širenje na nova tržišta
sport
HRVATSKA – KOLUMBIJA Evo kad počinje kasni prijenos, nema spavanja dok igraju Vatreni
U strašnoj prometnoj nesreći poginuo MMA borac i bivši timski kolega Roberta Soldića
Nikola Jokić bez dileme: "Dario Šarić je autor najjače rečenice u svim sportovima"
tv
U dobru i zlu: Nakon svega, ona i dalje pada na njegove fore
Kumovi: Pomutio joj je um - koliko će još moći izdržati?
putovanja
Tjedni jelovnik jela bez puno truda od 9.3. do 15.3.2026.
5 jezera koja vrijedi posjetiti dok na njih svi ne navale!
Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
novac
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
Nama susjedna zemlja postaje “pokusni kunić” EU-a kako se ne bi pretvorila u novu Mađarsku
Milijarder, vlasnik benzinskih postaja i Trumpov prijatelj kaže da su poskupljenja zbog rata s Iranom privremena: "Izdržite jedan mjesec"
lifestyle
Cipele zbog kojih svako izdanje s trapericama izgleda uglađeno
Zagreb špica: Gola suknja u proljetnom street style izdanju
Franka Batelić u prekrasnoj haljini koja osvaja i bojom
sve
