Drama na koncertu bivšeg zaručnika Megan Fox: Djevojka upala u rupu na pozornici

Tijekom koncerta Machine Gun Kellyja u londonskoj O2 Areni jedna je obožavateljica propala kroz rupu na pozornici, na što je glazbenik brzo reagirao.

Koncert Machine Gun Kellyja u londonskoj O2 Areni obilježio je neočekivan i pomalo neugodan trenutak kada je jedna obožavateljica propala kroz rupu na pozornici tijekom nastupa.

Tridesetpetogodišnji glazbenik, čije je pravo ime Colson Baker, izvodio je pjesmu "Bloody Valentine" kada se incident dogodio. Na pozornici mu se u tom trenutku pridružila grupa obožavatelja koji su zajedno s njim hodali po bini i poticali publiku na navijanje.

Jedna od djevojaka koja je bila na čelu grupe nije primijetila otvor na pozornici te je iznenada propala kroz mali otvor. U pokušaju da se zadrži, rukama je udarila o rub rupe dok su prisutni u šoku gledali što se događa.

Machine Gun Kelly odmah je reagirao, okrenuo se i povikao: "O moj Bože!", nakon čega su on i ostali brzo potrčali prema djevojci kako bi joj pomogli. Reper je pružio ruku i pomogao joj da se izvuče iz otvora, a potom zabrinuto upitao: "Jesi li dobro?"

Kada mu je obožavateljica potvrdila da nije ozlijeđena, glazbenik je nastavio koncert uz energični uzvik kojim je ponovno podigao atmosferu među publikom.

Machine Gun Kelly trenutačno je na svojoj turneji Lost Americana Tour, koja je započela krajem prošle godine. Turneja prati izlazak njegovog sedmog studijskog albuma "Lost Americana", objavljenog u kolovozu 2025. godine.

U nedavnom intervjuu glazbenik je istaknuo kako je upravo iskrenost i ranjivost u njegovoj glazbi ono što ga povezuje s obožavateljima.

"Ranljivost je razlog zašto sam uspio zadržati bazu obožavatelja sve ove godine. Osoba iza glazbe mora pokazati i svoju ljudsku stranu", rekao je.

Nakon koncerata u Velikoj Britaniji, reper će nastaviti turneju u Australiji i na Novom Zelandu, a potom se vraća u Sjevernu Ameriku gdje će nastupati u gradovima poput Houstona, Atlante i Toronta. S njim putuje i 16-godišnja kći Casie, koju ima iz veze s Emmom Cannon, a novinari su je zamijenili s njegovom bivšom djevojkom Megan Fox.

Incident s koncerta u Londonu brzo je postao viralan na društvenim mrežama, no srećom završio je bez ozbiljnijih posljedica – uz brzu reakciju samog glazbenika.

Fox i Baker su prekinuli krajem 2024. dok je ona bila trudna s njihovom zajedničkom kćeri, a razloge pročitajte OVDJE.

