Lijepa gesta našeg influencera, ovim potezom pokazao je koliko cijeni žene!

Marco Cuccurin povodom Dana žena dijelio je cvijeće nepoznatim prolaznicama uz motivacijske poruke, želeći ih podsjetiti koliko su snažne, inspirativne i važne u njegovu životu i društvu.

Influencer Marco Cuccurin odlučio je ovogodišnji Međunarodni dan žena obilježiti na poseban i emotivan način – dijeleći cvijeće ženama koje je susretao na ulici.

Naime, Cuccurin je unaprijed pripremio nekoliko cvjetova, a uz svaki je priložio i kratku motivacijsku poruku. Ideja mu je bila iznenaditi žene koje ne poznaje i podsjetiti ih koliko su vrijedne, snažne i važne.

Prije nego što je krenuo u akciju, kod kuće je napisao nekoliko univerzalnih poruka za koje smatra da bi svaka žena trebala pročitati svaki dan. Među njima su bile riječi poput: "Hrabra si", "Divna si" i "Inspiracija si".

Marco Cuccurin - 6 Foto: Instagram Screenshot

Marco Cuccurin - 7 Foto: Instagram Screenshot

Marco Cuccurin - 5 Foto: Instagram Screenshot

Tijekom šetnje prilazio je prolaznicama i uz osmijeh ih pitao smije li im pokloniti cvijet povodom Dana žena. Reakcije su bile različite – neke su žene bile iznenađene, neke dirnute, a neke su čak i odbile cvijet, no mnoge su s osmijehom prihvatile mali znak pažnje.

Uz svaki cvijet Marco je ostavio i kratku poruku podrške, a žene su s radošću čitale riječi koje su im bile posvećene.

Marco Cuccurin - 2 Foto: Instagram Screenshot

Marco Cuccurin - 3 Foto: Instagram Screenshot

Marco Cuccurin - 8 Foto: Instagram Screenshot

Influencer je kasnije objasnio i što ga je potaknulo na ovaj potez.

"Žene su obilježile cijeli moj život. Počevši od moje mame, pa moje none, zatim svih mojih predivnih prijateljica i kolegica. Baš volim žene", poručio je, dodavši i da većinu njegove publike na društvenim mrežama čine upravo žene, zbog čega im je želio zahvaliti na podršci koju mu svakodnevno pružaju.

Marco Cuccurin, Ananda Foto: Instagram

Marco Cuccurin - 12 Foto: TikTok Screenshot

Marco Cuccurin i Ivan Rakitić - 3 Foto: Instagram

Marco Cuccurin - 10 Foto: Instagram

"Divne ste, snažne ste, inspiracija ste i hvala vam na tome", kazao je, naglasivši kako žene treba slaviti i cijeniti svaki dan, a ne samo 8. ožujka.

Njegov pothvat dobio je pohvale na Instagramu: "Ti si jedna predivna duša Marco", "Divan si, Marko. Neka ti srce bude ispunjeno ljubavlju kojom si darivao druge", "Kako si razveselio te žene, divno", "Ti si srce jedno najveće", "Ti si majčin ponos i sve što zaslužuješ je ljubav, jer njome i zračiš", "Preeedivan si, svaka čast."

Kako je istaknuo, dijeljenje cvijeća bio je samo mali znak pažnje i podsjetnik da žene zaslužuju ljubav, poštovanje i podršku tijekom cijele godine.

Cuccurin za svoju nonu renovira staru kuću u Istri, o čemu više čitajte OVDJE.

Prije nekoliko godina ostao je bez majke Sanje, koje se uvijek sjeti najdirljivijim riječima. Više o tome čitajte OVDJE.

