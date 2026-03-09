Naša glumica uputila snažnu poruku: "Ne damo nikom da nam određuje što smijemo!"

Mada Peršić obilježila je Međunarodni dan žena fotogalerijom s kćeri Damom za Instagram.

Glumica Mada Peršić Međunarodni dan žena obilježila je na poseban i emotivan način – objavom simpatičnih fotografija s kćerkicom Damom koje je podijelila na društvenim mrežama.

Na fotografijama se vidi kako glumica sjedi u automobilu dok u naručju drži svoju djevojčicu odjevenu u ružičasti kombinezon s kapuljačom. U jednoj od fotografija mališana znatiželjno pruža ruku prema volanu, dok u drugoj Peršić nježno ljubi kćer u čelo, stvarajući dirljiv obiteljski trenutak.

Mada Peršić Foto: Instagram

Mada Peršić - 10 Foto: Instagram

Mada Peršić - 4 Foto: Instagram

Uz fotografije je podijelila i snažnu poruku povodom Dana žena.

"Mi cure smo odlučile biti za volanom svog života. Ne damo nikom da nam određuje što smijemo, a što ne smijemo. Sretan nam Dan žena, uživajmo i u svojoj nježnosti i u svojoj snazi, i u svojoj zaigranosti i u svojoj ozbiljnosti, i u svojoj misterioznosti i u svojoj glasnoći i jasnoći! Jedno ne isključuje drugo – mi smo sve to i više", napisala je Peršić u objavi s kojom su se složile njezine pratiteljice.

Mada Peršić posljednjih mjeseci često dijeli trenutke iz privatnog života, posebno one vezane uz majčinstvo, a njezine objave redovito privlače veliku pažnju pratitelja koji vole vidjeti njezinu toplu i opuštenu svakodnevicu.

Nedavno je za IN magazin otkrila kako je izgledao porod, o čemu više pročitajte OVDJE.

