Danijela Martinović o krizi koju je doživjela: ''Suočila sam se, nisam znala što će se dogoditi...''

Danijela Martinović blista! Razlog je ljubavna idila s partnerom Josipom Plavićem. Otkrila nam je koliko je njezin Josip romantičan, a prisjetila se i vremena kada se suočila s, kako kaže, krizom bitka. Nedavno je posjetila jedno posebno mjesto u Hrvatskoj. Sve detalje ispričala je našem Davoru Gariću.

Osmijeh na licu Danijele Martinović govori više od tisuću riječi. Sa svojim partnerom Josipom živi najljepše dane.

''Stvarno samo uživamo u trenutku i to bih preporučila apsolutno svakome – koliko god se mogu opustiti i uživati u trenutku. Nama je toliko lijepo da bih poželjela svakoj ženi da se osjeća kako se ja osjećam sad.''

Obično muškarci Balkanci nisu romantični. Kakav je Josip?

''Ljudi kad su ga vidjeli, njegova vizura bila je malo nespojiva sa mnom, ali kad nas vide zajedno, onda shvate to... Naš pogled na život, naš doživljaj života identičan je. U nekim je situacijama dovoljno da se pogledamo, tako da mislim da ne postoji veća romantika od toga. A što se tiče nekih detalja koje bi svaka žena vjerojatno htjela čuti, zaista ih ima jako puno, ali mi je to sad smiješno – ne smiješno, nego bojim se tako nešto izreći javno da se ne protumači krivo.''

Nedavno je bila na Košljunu, na otoku Krku. Kako je doživjela taj izlet brodom?

''Joj, kako je to bilo predivno. Ja imam jedan mali popis svojih želja, između ostalog, jedna je bila posjetiti Košljun. Ovo je bilo tako nekako neplanski. I opet ponavljam – meni su se sve najljepše stvari u životu tako dogodile. Otišla sam samo na dva dana malo se zagrliti s morem, i moja prijateljica Ana rekla mi je: ''Košljun sad nema apsolutno nikoga, idemo!'' I to je bilo jedno zaista predivno iskustvo i svakome bih poželjela da tamo kroči i da osjeti to. To je teško prepričati.''

Na Košljunu je smješten franjevački samostan, a svaki je susret s Božjim pastirima za Danijelu neprocjenjiv.

''Što se tiče kontakata s takvim ljudima… Moja teta je časna sestra, moj rođak je franjevački svećenik i jako puno vremena provodimo zajedno razgovarajući o životnim temama i duhovnim temama. Svaki odlazak na ovakva mjesta, koja još podržava takav okoliš i takav mir – ne postoji ništa ljepše. Ti nemaš drugog izbora nego se vratiti sebi, a to je ono što nam svima treba.''

Prije desetak godina, zbog glasnica, Danijela je morala šutjeti. Je li joj uspjelo?

''Dva puta mi se to dogodilo u životu. Prvi put je bilo dvijetisućitih i to je bilo zaista jedno od najintenzivnijih razdoblja u mom životu. Nisam u tom trenutku imala psihološku pomoć, a mislim da mi je to tada trebalo zato što sam se suočila s krizom bitka jer nisam znala što će se dogoditi. Ja sam samo ostala bez glasa. Liječnik je rekao mjesec dana stroge šutnje, a kako sam ja odlikašica, stvarno jesam, ja doslovno mjesec dana nisam progovorila nijednu riječ. Kad sam došla na pregled, on je rekao: ''Wow, da su mi takvi pacijenti, to bi bilo super. Vidim da su se glasnice oporavile!'', ali psihološki je ostao taj jedan strah i trebalo mi je dugo vremena da izađem iz njega.''

Nadahnuta i sretna, Danijela priprema i novi album koji će, nema sumnje, biti pun emocija koje proživljava.

