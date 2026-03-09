Alka Vuica o imenu za unuka: ''Malo nerviram mlade, ja bih to sve posložila...''

Alka Vuica ponovno je zapjevala u gradu podno Marjana, kojem se uvijek rado vraća, a splitska publika njezine pjesme zna napamet. Našem Hrvoju Kroli otkrila je kako se priprema za ulogu bake te kakvo ime predlaže za unuka. A u novoj, pomalo otkačenoj pjesmi ponovno komentira društvena zbivanja.

Kad Alka Vuica dođe u Split, atmosfera je uvijek posebna. Jedna od najprepoznatljivijih autorica i izvođačica domaće scene već desetljećima puni dvorane. Zato ni ovaj koncert na Dan žena nije bio samo nastup – bio je još jedan Alka show, večer emocija, energije i publike koja zna svaku riječ.

''Žene imaju ravnopravnost s muškarcima, ali smo ga slavili i kao Majčin dan. Bio je baš veliki praznik i taj dan su žene dobivale poklone, izlazile na večere. Muškarci su bili posebno dobri prema njima, a mi djeca smo mamama kupovali ciklame. Baš je to bio pravi Dan žena.''

Alka je oduvijek bila umjetnica koja emocije ne skriva. Kroz svoje pjesme, ali i kroz život, uvijek je bila otvorena i iskrena. Upravo ta kombinacija senzibilnosti i snage oblikovala je njezin autorski rukopis, ali i osobnost koju publika toliko voli.

''Ja sam jako ranjiva i upravo zato sam i borbena. Ta moja borbenost i beskompromisnost uvijek su me branile od moje ranjivosti. Jer ne bi me bilo da pokažem sve osjećaje i da se ne borim sama za sebe.''

A kad je riječ o ženama na sceni, ova kantautorica nikada nije bila sama. Uz nju su uvijek prijateljice i kolegice koje dijele iste vrijednosti.

''Mislim da Dan žena za nas predstavlja slobodu, samostalnost i ono što smo tražile zadnjih sto godina – da budemo žene koje mogu vladati svijetom, koje mogu biti na vrhu korporacija i koje se zapravo ne boje ničega'', kaže Gianna Apostolski.

Ljubav je, ipak, nit koja se provlači kroz gotovo cijeli Alkin opus. Njezini stihovi pjevaju o strasti i hrabrosti da se emocije žive do kraja.

''Ja nisam osoba koja križa ljude i briše ljude. Ja volim razgovarati. Uvijek kažem – tko sa mnom razgovara, uvijek profitira. Volim objasniti i volim oprostiti. Shvaćam da netko može pogriješiti, i ja mogu pogriješiti, i nije mi teško, kao Gibonniu, reći ‘oprosti’. Haha, on kaže da je lakše umrijeti.''

A u njezinu privatnom životu uskoro stiže i nova, potpuno drugačija uloga – ona bake.

''Čekamo dječaka. Biramo imena i ja se petljam u sve, haha, i malo nerviram mlade, jer bih ja to sve posložila unaprijed, a oni su opušteni.''

Dolazak unuka donio je u Alkinoj obitelji još jednu lijepu priču – odnos s budućom snahom.

''Obožavam moju Doru. Ona je umjetnica, slikarica, akademska i šminkerica. Poznajemo se već par godina jer šminka na Novoj TV. Jako volim Doru i super se svi slažemo. Jako sam sretna što se ona i Arijan tako dobro slažu i vole. Želim im puno sreće.''

Slične životne vijesti dijeli i Gianna Apostolski, koja se također priprema za jedno novo poglavlje – njezin sin jedinac postat će tata.

''Evo, meni dolazi curica. Ja samo želim da i jednoj i drugoj prođe porod u redu i da se rode zdrava djeca, jer danas je to najbitnije na svijetu'', kaže Gianna.

No Alka nikada ne miruje. Dok publika i dalje pjeva stare hitove, ona već priprema novu glazbenu priču.

''Napravila sam jednu ludu pjesmu, antiratnu. Baš je luda. ‘Pozdravljam ekipu u Dubaiju, nećemo se vidjeti u maju’ – to su stihovi iz pjesme. Volim na taj način davati komentare na društvena zbivanja kroz pjesmu.''

I upravo je to Alka Vuica kakvu publika voli već desetljećima – umjetnica koja uvijek govori iz srca, kroz pjesme koje prate život. A kad takva energija stane na pozornicu, onda ni Dan žena u Splitu ne može završiti drugačije nego kao pravi spektakl.

