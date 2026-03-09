Zvijezda "Kumova" raznježila fanove: Pokazala partnera kojeg rijetko viđamo u javnosti

Zvijezda "Kumova" Mirna Mihelčić podijelila je sliku s partnerom i kćeri na društvenim mrežama.
Na svom Instastoryju podijelila je opušteni trenutak iz prirode, gdje je zajedno s partnerom i kćeri uživala u sunčanom danu. Uz fotografiju je kratko napisala "So blessed", čime je dala do znanja koliko joj takvi trenuci znače.
Mirna Mihelčić s partnerom i kćerkicom Foto: Instagram
Na fotografiji se vidi kako trojac odmara na travi u parku – Mirna leži i fotografira trenutak, dok njihova kći sjedi između nje i partnera. Iako glumica svoj privatni život uglavnom drži podalje od javnosti, ovakvi rijetki uvidi u obiteljske trenutke posebno su razveselili njezine pratitelje.
Čini se kako su Dan žena odlučili proslaviti na jednostavan i opušten način, uživajući u toplom i sunčanom vremenu na otvorenom.
Mirna Mihelčić posljednjih je godina postala jedno od prepoznatljivijih televizijskih lica zahvaljujući seriji Kumovi, no izvan ekrana njeguje znatno povučeniji život, rijetko dijeleći detalje o svojoj obitelji i partneru, zbog čega ovakve objave privlače dodatnu pažnju njezinih obožavatelja.
