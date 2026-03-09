Pretraži
"so blessed"

Zvijezda "Kumova" raznježila fanove: Pokazala partnera kojeg rijetko viđamo u javnosti

Piše E. G., Danas @ 16:13 Celebrity komentari
Mirna Mihelčić Mirna Mihelčić Foto: Vedran Peteh / CROPIX

Zvijezda "Kumova" Mirna Mihelčić podijelila je sliku s partnerom i kćeri na društvenim mrežama.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Direktor austrijske televizije ÖRF podnio ostavku uoči Eurosonga
nema mira
Novi skandal na Eurosongu: Šef televizije domaćina podnio ostavku zbog teških optužbi
Mirna Mihelčić pokazala partnera
"so blessed"
Zvijezda "Kumova" raznježila fanove: Pokazala partnera kojeg rijetko viđamo u javnosti
Matija Cvek u samo dva sata prodao više od 1000 ulaznica za Arenu
najavio arenu
Emotivni tata: Matija Cvek od kćerkice Lote dobio najljepši poklon za rođendan!
Kako danas izgleda prva supruga Toma Cruisa?
viđena u izlasku
Znate li tko je ona? Bila je prva supruga holivudskog miljenika i promijenila mu život iz korijena!
Ispod prozirne kombinacije Madonnine kćeri vidjelo se gotovo sve
bez cenzure
Kći pop-ikone u prozirnom kombinezonu bez grudnjaka nije marila za znatiželjne poglede
Sven Pocrnić kao Thompson u showu Tvoje lice zvuči poznato
publika na nogama!
Čuli smo Thompsona, ali to nije bio Thompson: ''E zemo, pa kud baš najskuplju!''
Martina Stjepanović Meter prvi put kao članica žirija showa Tvoje lice zvuči poznato
već se o njoj priča
Zablistala u prvoj emisiji: Nova članica žirija u našem omiljenom showu odmah je privukla sve poglede!
Bojana Gregorić Vejzović objavila staru fotku svoje mame
od nje naslijedila ljepotu i talent
Bojana Gregorić Vejzović objavila staru maminu fotku, slovila je kao jedna od naših najljepših glumica!
Lovro Juraga kao Bensone Boone u showu Tvoje lice zvuči poznato
ma ovo je bilo maestralno!
Pogledajte čime je naš glumac sve kupio: ''Začepio si usta svima koji našu Hrvatsku žele vidjeti na koljenima!''
Kako danas izgleda legendarna Twiggy? Otkrila je tajnu svoje forme
Ima 77 godina!
Kako danas izgleda legendarna manekenka koja je nekad bila jedna od najvećih modnih ikona?
Nives Celzijus podijelila komentar o pjesmi "Sinkronija" 3
"puno krivih putova"
Zanosne fotke Nives Celzijus pale su u drugi plan zbog poruke koju je dobila: "Bez ljutnje, ali..."
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Iz ljekarni se povlači lijek Zoltex 40mg
upozorava HALMED
Hitan opoziv lijeka poznate kompanije: S tržišta se povlače sve serije
Napad na Iran 10. dan
BJESNI RAT
Francuska šalje ratne brodove. NATO oborio iransku raketu iznad Turske! "Novi vrhovni vođa bit će gori od svoga oca"
Izvanredna sjednica Vlade: Donose se dvije važne uredbe o cijenama goriva
Zabrinjavajuća situacija
Izvanredna sjednica Vlade: Ovo su nove cijene goriva
show
Sven Pocrnić kao Thompson u showu Tvoje lice zvuči poznato
publika na nogama!
Čuli smo Thompsona, ali to nije bio Thompson: ''E zemo, pa kud baš najskuplju!''
Martina Stjepanović Meter prvi put kao članica žirija showa Tvoje lice zvuči poznato
već se o njoj priča
Zablistala u prvoj emisiji: Nova članica žirija u našem omiljenom showu odmah je privukla sve poglede!
Lovro Juraga kao Bensone Boone u showu Tvoje lice zvuči poznato
ma ovo je bilo maestralno!
Pogledajte čime je naš glumac sve kupio: ''Začepio si usta svima koji našu Hrvatsku žele vidjeti na koljenima!''
zdravlje
Niacinamid za lice: Jedan sastojak može riješiti akne, crvenilo i bore – evo kako ga pravilno koristiti
Dermatolozi ga sve češće preporučuju
Niacinamid za lice: Jedan sastojak može riješiti akne, crvenilo i bore – evo kako ga pravilno koristiti
Zabranjena hrana kod hemoroida: 8 namirnica koje biste trebali odmah izbaciti iz prehrane
Piše nutricionistica
Zabranjena hrana kod hemoroida: 8 namirnica koje biste trebali odmah izbaciti iz prehrane
Prirodni “GLP-1”: 7 namirnica koje mogu smanjiti glad i pomoći u kontroli težine
Potiču osjećaj sitosti
Prirodni “GLP-1”: 7 namirnica koje mogu smanjiti glad i pomoći u kontroli težine
zabava
Zbog navike koju mnogi imaju završila je u bolnici s teškom infekcijom
Bolje ne!
Zbog navike koju mnogi imaju završila je u bolnici s teškom infekcijom
"Osveta komšija": Snimka iz susjedstva podigla prašinu na društvenim mrežama
Što kažete?
"Osveta komšija": Snimka iz susjedstva podigla prašinu na društvenim mrežama
Neki je osuđuju, drugi je prozvali lokalnom legendom, pogledajte što radi automobilima
Hmm…
Neki je osuđuju, drugi je prozvali lokalnom legendom, pogledajte što radi automobilima
tech
VIDEO Muskov robot iznenadio sve svojim novim vještinama
Djeluje uvjerljivo
VIDEO Muskov robot iznenadio sve svojim novim vještinama
Mjesec podrhtava više nego što se dosad mislilo, a to nije dobra vijest za njegovo trajno koloniziranje
Otkriveni skriveni nabori
Mjesec podrhtava više nego što se dosad mislilo, a to nije dobra vijest za njegovo trajno koloniziranje
Pametni telefon je završio u vodi? Nema panike, evo što možete učiniti
Prva pomoć
Pametni telefon je završio u vodi? Nema panike, evo što možete učiniti
sport
HRVATSKA – KOLUMBIJA Evo kad počinje kasni prijenos, nema spavanja dok igraju Vatreni
SPEKTAKL U SAD-U
HRVATSKA – KOLUMBIJA Evo kad počinje kasni prijenos, nema spavanja dok igraju Vatreni
Torcida se oglasila nakon poraza u derbiju: Napisali samo tri riječi
Nije im jasno
Torcida se oglasila nakon poraza u derbiju: Napisali samo tri riječi
Neugodnost u svlačionici Cityja, Haaland zadobio ozljedu i poručio: "Hvala ti, Mateo Kovačić"
Objavio fotografiju
Neugodnost u svlačionici Cityja, Haaland zadobio ozljedu i poručio: "Hvala ti, Mateo Kovačić"
tv
Tvoje lice zvuči poznato: Iva Ajduković kao Gabi Novak u prvoj epizodi desete sezone showa „Tvoje lice zvuči poznato“
JEDNOSTAVNO - WOW!
Dostojanstveno, elegantno i maestralno - vjerujemo da bi i sama Gabi uživala!
U dobru i zlu: Nakon svega, ona i dalje pada na njegove fore
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Nakon svega, ona i dalje pada na njegove fore
Kumovi: Pomutio joj je um - koliko će još moći izdržati?
KUMOVI
Kumovi: Pomutio joj je um - koliko će još moći izdržati?
putovanja
Najzdraviji doručak? Zlatni sir od 3 sastojka koji sportaši obožavaju
Povoljnije od kave u kafiću
Najzdraviji jutarnji izbor? Doručak od 3 sastojka koji sportaši obožavaju
Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
Zdrave i jeftine
Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
5 jezera koja vrijedi posjetiti dok na njih svi ne navale!
Dragulji kod "susjeda"
5 jezera nadohvat ruke koja vrijedi posjetiti dok na njih svi ne navale
novac
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
Puno traže od zaposlenih
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
Nama susjedna zemlja postaje “pokusni kunić” EU-a kako se ne bi pretvorila u novu Mađarsku
Definiraju novu budućnost
Nama susjedna zemlja postaje pokusni kunić EU-a kako se ne bi pretvorila u novu Mađarsku
Milijarder, vlasnik benzinskih postaja i Trumpov prijatelj kaže da su poskupljenja zbog rata s Iranom privremena: "Izdržite jedan mjesec"
Nema panike
Milijarder, vlasnik benzinskih postaja i Trumpov prijatelj kaže da su poskupljenja zbog rata s Iranom privremena: "Izdržite jedan mjesec"
lifestyle
Zagreb špica: Gola suknja u proljetnom street style izdanju
SAMO ZA ODVAŽNE
Gola suknja ljepotice iz Zagreba najavljuje veliki proljetni trend
Franka Batelić u prekrasnoj haljini koja osvaja i bojom
Kakvo izdanje!
Franka Batelić: Jedna od najljepših haljina koju u kompletu sa sakoom opisuje jedino riječ - wow
Mirsada Kudrić: Kako voditi s odgovornošću i ostaviti bolji svijet našoj djeci
Pokrovitelj Bosch
Mirsada Kudrić: Kako voditi s odgovornošću i ostaviti bolji svijet našoj djeci
sve
Sven Pocrnić kao Thompson u showu Tvoje lice zvuči poznato
publika na nogama!
Čuli smo Thompsona, ali to nije bio Thompson: ''E zemo, pa kud baš najskuplju!''
Martina Stjepanović Meter prvi put kao članica žirija showa Tvoje lice zvuči poznato
već se o njoj priča
Zablistala u prvoj emisiji: Nova članica žirija u našem omiljenom showu odmah je privukla sve poglede!
Zagreb špica: Gola suknja u proljetnom street style izdanju
SAMO ZA ODVAŽNE
Gola suknja ljepotice iz Zagreba najavljuje veliki proljetni trend
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene