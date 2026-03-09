Zvijezda "Kumova" raznježila fanove: Pokazala partnera kojeg rijetko viđamo u javnosti

Zvijezda "Kumova" Mirna Mihelčić podijelila je sliku s partnerom i kćeri na društvenim mrežama.

Mirna Mihelčić, koju gledatelji najbolje poznaju po ulozi Matije u popularnoj seriji "Kumovi", raznježila je pratitelje na društvenim mrežama fotografijom iz privatnog života.

Na svom Instastoryju podijelila je opušteni trenutak iz prirode, gdje je zajedno s partnerom i kćeri uživala u sunčanom danu. Uz fotografiju je kratko napisala "So blessed", čime je dala do znanja koliko joj takvi trenuci znače.

Galerija 11 11 11 11 11

Mirna Mihelčić s partnerom i kćerkicom Foto: Instagram

Na fotografiji se vidi kako trojac odmara na travi u parku – Mirna leži i fotografira trenutak, dok njihova kći sjedi između nje i partnera. Iako glumica svoj privatni život uglavnom drži podalje od javnosti, ovakvi rijetki uvidi u obiteljske trenutke posebno su razveselili njezine pratitelje.

Mirna Mihelčić i Daria Lorenci Flatz Foto: Instagram

Mirna Mihelčić Foto: Instagram

Mirna Mihelčić - 1 Foto: Screenshot

Čini se kako su Dan žena odlučili proslaviti na jednostavan i opušten način, uživajući u toplom i sunčanom vremenu na otvorenom.

Mirna Mihelčić posljednjih je godina postala jedno od prepoznatljivijih televizijskih lica zahvaljujući seriji Kumovi, no izvan ekrana njeguje znatno povučeniji život, rijetko dijeleći detalje o svojoj obitelji i partneru, zbog čega ovakve objave privlače dodatnu pažnju njezinih obožavatelja.

Mirna Mihelčić Foto: Vedran Peteh / CROPIX

Mirna Mihelčić Foto: In Magazin

Mirna Mihelčić - 7 Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev/Cropix

Nakon godinu dana pauze, Mirna se vraća u Zaglave, o čemu više čitajte OVDJE.

Nedavno je zapalila društvene mreže fotografijom u minici, o čemu više čitajte OVDJE.

