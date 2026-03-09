Novi skandal na Eurosongu: Šef televizije domaćina podnio ostavku zbog teških optužbi

Direktor austrijske televizije ÖRF Ronald Weissmann podnio je ostavku zbog optužbi za seksualno uznemiravanje svega dva mjeseca uoči Eurosonga.

Austrijsku javnu televiziju ÖRF, koja će za dva mjeseca biti domaćin Eurovizije, potresao je novi skandal.

Kako piše Reuters, glavni ravnatelj Roland Weissmann podnio je ostavku nakon što su protiv njega iznesene optužbe za seksualno uznemiravanje, koje on odlučno poriče.

Roland Weissmann - 4 Foto: Afp

Roland Weissmann - 2 Foto: Afp

U priopćenju objavljenom u ponedjeljak ÖRF je potvrdio da je 57-godišnji Weissmann odstupio s dužnosti s trenutačnim učinkom, ističući kako optužbe treba brzo i transparentno istražiti. Iz televizije su pritom zahvalili Weissmannu na 30 godina rada u toj medijskoj kući.

"Posljednjih dana jedna zaposlenica ORF-a iznijela je optužbe za seksualno uznemiravanje protiv glavnog ravnatelja. Roland Weissmann poriče te optužbe", navodi se u priopćenju.

Roland Weissmann, direktor ÖRF-a Foto: Afp

Roland Weissmann - 6 Foto: Afp

Ubrzo nakon objave reagirao je i Weissmannov odvjetnik Oliver Scherbaum. On tvrdi kako je Zakladno vijeće ÖRF-a, koje djeluje slično nadzornom odboru, Weissmanna tek nedavno obavijestilo o optužbama koje se navodno odnose na početak njegova mandata 2022. godine, te mu dalo svega nekoliko dana da odstupi.

Dodao je i da Weissmann, koji je ujedno i jedan od najvećih pobornika ostanka Izraela na Eurosongu, još uvijek nije dobio potpune detalje optužbi koje se protiv njega iznose. Ipak, kako bi spriječio dodatnu štetu za televiziju, odlučio je povući se s funkcije.

Eurosong 2026. - 1 Foto: Profimedia

Eurosong 2026. - 1 Foto: Profimedia

"Kako bi se izbjegla šteta za tvrtku, bio je spreman na dalekosežne ustupke te je stoga s trenutačnim učinkom podnio ostavku", poručio je njegov odvjetnik.

S druge strane, Scherbaum smatra da je ÖRF preuranjeno objavio optužbe u medijima prije nego što su u potpunosti istražene, što je, tvrdi, narušilo Weissmannova osobna prava te najavljuje moguće pravne korake.

Roland Weissmann - 1 Foto: Profimedia

Roland Weissmann - 5 Foto: Profimedia

Privremeno vodstvo ORF-a preuzet će Ingrid Thurnher, dugogodišnja novinarka i voditeljica te trenutačna šefica radija ORF.

Weissmann je na čelu austrijske javne televizije bio četiri godine, a kasnije ove godine trebalo se odlučivati hoće li dobiti novi petogodišnji mandat ili će ORF dobiti novog glavnog ravnatelja. Njegov odlazak dolazi u osjetljivom trenutku, samo nekoliko mjeseci prije Eurovizije, koju će upravo austrijska televizija organizirati.

Weissman je bio jedan od velikih zagovornika ostanka Izraela na natjecanju, zbog čega se pet zemalja povuklo. Više pročitajte OVDJE.

Zbog skandala protekle dvije godine, Eurosong je promijenio pravila. Više o tome pročitajte OVDJE.

