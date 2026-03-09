Preminula je zvijezda koju pamtimo po ulozi u filmu ''Istjerivači duhova''

Američka glumica Jennifer Runyon preminula je u 65. godini života, nakon kratke borbe s rakom.
Američka glumica Jennifer Runyon, poznata po ulogama u kultnom filmu ''Ghostbusters'' te popularnoj seriji ''Charles in Charge'', preminula je u 65. godini života.3 vijesti o kojima se priča publika na nogama! Čuli smo Thompsona, ali to nije bio Thompson: ''E zemo, pa kud baš najskuplju!'' već se o njoj priča Zablistala u prvoj emisiji: Nova članica žirija u našem omiljenom showu odmah je privukla sve poglede! ma ovo je bilo maestralno! Pogledajte čime je naš glumac sve kupio: ''Začepio si usta svima koji našu Hrvatsku žele vidjeti na koljenima!''
Tužnu vijest potvrdila je njezina obitelj putem objave na društvenim mrežama. Kako su naveli, Runyon je preminula u petak navečer okružena najbližima nakon teškog zdravstvenog razdoblja.
Jennifer Runyon - 5 Foto: Profimedia
Jennifer Runyon - 4 Foto: Profimedia
''Prošlog petka navečer naša voljena Jennifer preminula je. Bio je to dug i težak put, a u posljednjim trenucima bila je okružena obitelji. Uvijek ćemo je pamtiti po ljubavi prema životu i odanosti obitelji i prijateljima'', poručili su članovi obitelji u emotivnoj objavi, prenosi Page Six.
''Sigurni smo da nas sada odozgo promatra sa svojim prepoznatljivim osmijehom. Počivaj u miru, naša Jenn.''
Pogledaji ovo Celebrity Najkomentiraniji nastup u prvoj epizodi hit-showa: "Nema dalje, on je za svjetske pozornice!"
Iako službeni uzrok smrti nije objavljen, glumica Erin Murphy, poznata po seriji ''Bewitched'', otkrila je da se Runyon borila s teškom bolešću.
''Tužna sam što moram podijeliti da je moja prijateljica Jennifer Runyon Corman preminula nakon kratke borbe s rakom. Neke ljude jednostavno znaš da će ti postati prijatelji i prije nego što ih upoznaš – Jennifer je bila upravo takva. Bila je posebna žena'', napisala je Murphy u oproštajnoj poruci.
Jennifer Runyon - 3 Foto: Profimedia
Runyon je tijekom karijere ostvarila niz zapaženih uloga. Publika je pamti iz filma ''Ghostbusters'' iz 1984. godine, a veliku popularnost stekla je kao Gwendolyn Pierce u sitcomu ''Charles in Charge'' iz 80-ih.
Pogledaji ovo Celebrity Dostojno utjelovljenje hrvatske glazbene dive: ''Kad sam zatvorio oči, Gabi je bila Gabi''
Glumila je i Cindy Brady u filmu ''A Very Brady Christmas'' (1988.), a pojavila se i u poznatoj sapunici ''Another World''. Tijekom 90-ih nastavila je karijeru gostujući u popularnim televizijskim serijama poput ''Quantum Leap'' i ''Murder, She Wrote''.
Jennifer Runyon - 2 Foto: Profimedia
Godine 1991. udala se za trenera košarke Todda Cormana, s kojim je imala dvoje djece. Kasnije se postupno povukla iz glume i posvetila obitelji te je neko vrijeme radila i kao učiteljica.
Jennifer Runyon - 1 Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity "Zaslužena pobjeda!" Pljušte reakcije za najbolju transformaciju nove sezone omiljenog showa
Galerija 0 0 0 0 0
1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 Celebrity Zablistala u prvoj emisiji: Nova članica žirija u našem omiljenom showu odmah je privukla sve poglede!
1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Bojana Gregorić Vejzović objavila staru maminu fotku, slovila je kao jedna od naših najljepših glumica!