Preminula je zvijezda koju pamtimo po ulozi u filmu ''Istjerivači duhova''

Američka glumica Jennifer Runyon preminula je u 65. godini života, nakon kratke borbe s rakom.

Američka glumica Jennifer Runyon, poznata po ulogama u kultnom filmu ''Ghostbusters'' te popularnoj seriji ''Charles in Charge'', preminula je u 65. godini života.

Tužnu vijest potvrdila je njezina obitelj putem objave na društvenim mrežama. Kako su naveli, Runyon je preminula u petak navečer okružena najbližima nakon teškog zdravstvenog razdoblja.

Jennifer Runyon - 5 Foto: Profimedia

Jennifer Runyon - 4 Foto: Profimedia

''Prošlog petka navečer naša voljena Jennifer preminula je. Bio je to dug i težak put, a u posljednjim trenucima bila je okružena obitelji. Uvijek ćemo je pamtiti po ljubavi prema životu i odanosti obitelji i prijateljima'', poručili su članovi obitelji u emotivnoj objavi, prenosi Page Six.

''Sigurni smo da nas sada odozgo promatra sa svojim prepoznatljivim osmijehom. Počivaj u miru, naša Jenn.''

Iako službeni uzrok smrti nije objavljen, glumica Erin Murphy, poznata po seriji ''Bewitched'', otkrila je da se Runyon borila s teškom bolešću.

''Tužna sam što moram podijeliti da je moja prijateljica Jennifer Runyon Corman preminula nakon kratke borbe s rakom. Neke ljude jednostavno znaš da će ti postati prijatelji i prije nego što ih upoznaš – Jennifer je bila upravo takva. Bila je posebna žena'', napisala je Murphy u oproštajnoj poruci.

Jennifer Runyon - 3 Foto: Profimedia

Runyon je tijekom karijere ostvarila niz zapaženih uloga. Publika je pamti iz filma ''Ghostbusters'' iz 1984. godine, a veliku popularnost stekla je kao Gwendolyn Pierce u sitcomu ''Charles in Charge'' iz 80-ih.

Glumila je i Cindy Brady u filmu ''A Very Brady Christmas'' (1988.), a pojavila se i u poznatoj sapunici ''Another World''. Tijekom 90-ih nastavila je karijeru gostujući u popularnim televizijskim serijama poput ''Quantum Leap'' i ''Murder, She Wrote''.

Jennifer Runyon - 2 Foto: Profimedia

Godine 1991. udala se za trenera košarke Todda Cormana, s kojim je imala dvoje djece. Kasnije se postupno povukla iz glume i posvetila obitelji te je neko vrijeme radila i kao učiteljica.

Jennifer Runyon - 1 Foto: Profimedia

