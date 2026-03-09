Dostojno utjelovljenje hrvatske glazbene dive: ''Kad sam zatvorio oči, Gabi je bila Gabi''

Jedan od nastupa koji je posebno dirnuo publiku u prvoj epizodi showa "Tvoje lice zvuči poznato" bila je transformacija Ive Ajduković u glazbenu divu Gabi Novak.

Nova epizoda showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' donijela je i jednu posebno emotivnu transformaciju.

Pjevačica Iva Ajduković utjelovila je legendarnu hrvatsku divu Gabi Novak.

Na dostojanstven nastup žiri nije skrivao oduševljenje, a takvi su bili i komentari na društvenim mrežama.

Iva Ajduković kao Gabi Novak - 7 Foto: Nova TV

Iva Ajduković kao Gabi Novak - 6 Foto: Nova TV

Iva Ajduković kao Gabi Novak - 5 Foto: Nova TV

''Bravo Iva, odlično'', ''Najbolja od svih'', ''Na trenutke kao Gabi'', ''Naježio sam se od glave do pete'', ''Izula iz cipela, pobjednica!'', ''Lijepo i dostojanstveno'', ''Kad sam zatvorio oči, Gabi je bila Gabi'', ''Fantastična u svakom pogledu'', ''Vratila nam Gabi na trenutak'', ''Genijalna Iva, skinula je Gabin govor tijela, glas, izvedba, dojam kao da je Gabi na kratko bila tu, bravo Iva'', ''Savršena'', samo su neke od reakcija gledatelja.

Kako vam se svidjela Iva kao Gabi? Dirnula me, predivno izvedeno!

Nešto mi je nedostajalo Dirnula me, predivno izvedeno!

Nešto mi je nedostajalo Ukupno glasova:

Pogledaji ovo Celebrity "Zaslužena pobjeda!" Pljušte reakcije za najbolju transformaciju nove sezone omiljenog showa

''Gabi je krasio jedan senzualan i topao glas. Imala je tu intimnu interpretaciju u smislu da si joj vjerovao na svaku ispjevanu riječ i svaku ispjevanu frazu. Ova izvedba je bila… ostao sam bez teksta. Zaista sam imao dojam da naša draga Gabi ovdje stoji'', priznao je Roth.

Iva Ajduković Foto: Nova TV

Iva Ajduković kao Gabi Novak - 1 Foto: Nova TV

''Tebi je Bog dao dar, taj tvoj glas, i ti to koristiš na najbolji mogući način. Ali uvijek je to neko opterećenje kada imaš tako velike dive koje moraš interpretirati, a ti si pogodila svaki ton. Hvala ti lijepo'', rekao je Enis.

Pogledaji ovo Celebrity Ako ne znate šta je bilo, pogledajte ovu transformaciju: ''Nadam se da je Thompson zadovoljan!''

''Izula si me iz cipela s ovim nastupom. Toliko dostojanstveno, toliko predivno. Svi znamo da je Gabi bila velika dama, ali kako si ti to iznijela – iskreno i toplo'', zaključila je Martina.

Iva Ajduković Foto: Nova TV

Iva Ajduković kao Gabi Novak - 2 Foto: Nova TV

Intervju s Ivom Ajduković čitajte OVDJE.

Iva Ajduković - 6 Foto: Nova TV

Galerija 18 18 18 18 18

Pogledaji ovo Celebrity ''Dua Lipa na steroidima!'' Ovako to izgleda kad se naš pjevač pretvori u svjetsku zvijezdu!

Pogledaji ovo Celebrity Možete li vjerovati da se iza ove maske krije naša influencerica koju prati više od 100 tisuća ljudi?

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Enisu Bešlagiću nije jasno gdje se ova djevojka dosad skrivala: ''Bit će tu dobre borbe!''

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Pogledajte čime je naš glumac sve kupio: ''Začepio si usta svima koji našu Hrvatsku žele vidjeti na koljenima!''