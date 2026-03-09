"Zaslužena pobjeda!" Pljušte reakcije za najbolju transformaciju nove sezone omiljenog showa

David Amaro oduševio je žiri i publiku pobjedničkom transformacijom u španjolsku pjevačicu Melody u showu ''Tvoje lice zvuči poznato''.

U novoj sezoni showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' pobjedu je odnijela transformacija Davida Amara, koji se našao u ulozi španjolske pjevačice Melody.

Njegova transformacija bila je pravo iznenađenje za žiri.

''Ovo je bilo vau. Ja sam mislila da žensko pjeva, toliko si uvjerljiv, nema praznog hoda'', primijetila je Martina.

''Apsolutno oduševljenje'', kratko je dodao Goran Navojec.

Mario Roth posebno je pohvalio Amarovu scensku energiju.

''Ti večeras nisi bio Amaro, ti si bio David fenomenales. Ako je netko stvoren za scenu onda si to ti. Prvo savršen španjolski, a onda je taj tvoj performans bio toliko uvjerljiv da smo svi ostali bez teksta'', rekao je Roth.

Na kraju je Enis Bešlagić zaključio kako je jasno da publiku čeka uzbudljiva sezona.

''Vidi se ogroman talent i energija kojom vladaš scenom. Imat ćemo genijalnu emisiju'', zaključio je Enis.

Osim žirija, Amaro je oduševio i publiku.

"Zaslužena pobjeda", "Izvrstan", "Bio je odličan", "Od glasa, nastupa, fenomenalan. Identičan originalu, bravo", "Meni je bio predobar", "Sve pohvale... netko mora pobijediti, ali super zabavno, od izvođača do voditelja, do žirija", pisali su gledatelji.

