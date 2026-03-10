Naš saborski zastupnik dirljivom objavom pokazao koliko mu znači ljubav naše glumice!

Saborski zastupnik Marin Miletić povodom Dana žena objavio je fotografiju s partnericom Kristinom Krepelom.

Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić još je jednom na društvenim mrežama pokazao svoju emotivniju stranu. Povodom Međunarodnog dana žena objavio je fotografiju na kojoj pozira zagrljen s partnericom, glumicom Kristinom Krepelom.

Par je pozirao ispred plakata za predstavu "Papučari", u kojoj Krepela ima glavnu ulogu, a Miletić je objavu iskoristio i kako bi joj javno pružio podršku u kazališnom projektu.

"Moja Kristina. Hrabra do Plutona i nazad. Talentirana kao tri moje Učke i dva Sljemena na njih postavljena. Svoja i posebna. Ljubav moja. Kraljica moja", napisao je.

Uz to je pozvao pratitelje da pogledaju komediju Mire Gavrana u kojoj Kristina glumi uz Vedrana Komeričkog i Jakova Gavrana, a na kraju objave svim je ženama čestitao njihov dan, uz poruku da zaslužuju poštovanje tijekom cijele godine.

Marin Miletić, Kristina Krepela Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Objava je brzo prikupila brojne reakcije. U komentarima su se nizale riječi podrške i pohvale za par, a mnogi su istaknuli kako cijene Miletićevu otvorenost i način na koji javno izražava ljubav prema partnerici.

Marin Miletić, Kristina Krepela Foto: Instagram

"Oboje vas volim. Ti si, Kristina, uvijek na prvom mjestu", "Divni", te "Hvala Marine i prelijepa čestitka koju si uputio svojoj Kristini i svim ženama", samo su neki od komentara pratitelja.

Marin Miletić i Kristina Krepela Foto: Nera Simic/Cropix

Inače, naš saborski zastupnik ima dvije kćeri, Luciju i Martu, a dobio ih je sa suprugom Danijelom, koja je preminula 2021. godine nakon teške bolesti.

Kristina je Marinu vratila vjeru u ljubav nakon teške životne tragedije, a više o tome pročitajte OVDJE.

