Princeza Kate jednim detaljem skrenula pozornost s najvećeg okupljanja obitelji od uhićenja Andrewa

U Westminsterskoj opatiji održano je najveće okupljanje visokih članova britanske kraljevske obitelji posljednjih mjeseci, a u središtu pozornosti ponovno se našla princeza od Walesa Kate Middleton.

Kralj Charles, kraljica Camilla te princ i princeza od Walesa predvodili su obilježavanje Dana Commonwealtha u Westminsterskoj opatiji, u najvećem zajedničkom izlasku visokih članova britanske kraljevske obitelji od uhićenja princa Andrewa Mountbatten-Windsora.

Svečanosti su se pridružili i princeza Anne sa suprugom, viceadmiralom Sir Timom Laurenceom, kao i vojvoda i vojvotkinja od Gloucestera. Unatoč maloj skupini glasnih prosvjednika protiv monarhije, kraljevska je obitelj u svečanom ozračju stigla u opatiju kako bi podržala Commonwealth.

Posebnu pažnju ponovno je privukla princeza od Walesa, Kate Middleton, koja je zablistala u elegantnoj kobaltno plavoj kaput-haljini dizajnerice Catherine Walker, jedne od svojih omiljenih modnih kuća. Stajling je upotpunila sofisticiranim šeširom Seana Barretta, koji je nosila i 2023. godine.

Kate je uz elegantni outfit nosila tamnoplave salonke Gianvito Rossi, torbicu brenda Strathberry te upečatljivu vintage ogrlicu s pet nizova bisera luksuzne draguljarke Susan Caplan.

Kao posebnu posvetu pokojnoj kraljici Elizabeti II., princeza je odabrala i poznate viseće naušnice s bahreinskim biserima koje su desetljećima dio kraljevske kolekcije. Ove je naušnice kraljica Elizabeta dobila još 1947. godine kao vjenčani dar od vladara Bahreina, a kasnije su ih nosile i princeza Diana te grofica Sophie od Wessexa. Od 2016. godine Kate ih redovito nosi na važnim državnim događajima.

U Westminsterskoj opatiji okupilo se oko 1.800 uzvanika kako bi obilježili Dan Commonwealtha, organizacije koja danas okuplja 56 neovisnih država i gotovo 2,7 milijardi ljudi diljem svijeta.

U svojoj tradicionalnoj poruci povodom Dana Commonwealtha kralj Charles naglasio je važnost suradnje u vremenu velikih globalnih izazova.

''Živimo u vremenu velikih izazova, ali i velikih mogućnosti. Zajednice i države suočavaju se s pritiscima sukoba, klimatskih promjena i brzih promjena, no upravo u takvim trenucima dolazi do izražaja trajni duh Commonwealtha'', poručio je kralj.

Dodao je kako je Commonwealth rijetka i dragocjena zajednica koja potiče otvoren dijalog i suradnju među državama, s ciljem poboljšanja života gotovo tri milijarde ljudi.

Događaju su prisustvovali i brojni svjetski uzvanici, među kojima princ Albert od Monaka, kao i bivša članica Spice Girls Geri Halliwell-Horner sa suprugom Christianom.

Britanski premijer Keir Starmer također se pridružio svečanosti u središnjem Londonu, zajedno s brojnim političkim i diplomatskim predstavnicima iz cijelog svijeta.

