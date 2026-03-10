Nevjerojatno je gdje počiva velika filmska legenda: Tek komad trave i jedna školjka

Godinu dana nakon smrti holivudske legende Genea Hackmana i njegove supruge Betsy Arakawe, njihovo posljednje počivalište izgleda jako skromno.

Grobno mjesto slavnog oskarovca Genea Hackmana i njegove supruge Betsy Arakawe rastužilo je fanove glumca.

Njihovo počivalište nalazi se na jednostavnom komadu travnjaka u Santa Fe Memorial Gardensu u Novom Meksiku – bez nadgrobne ploče, cvijeća ili bilo kakvog obilježja koje bi upućivalo na to da ondje počiva jedna od najvećih holivudskih zvijezda.

Njihov grob smješten je ispod stabla ukrašenog visećim ukrasima, a jedini dekorativni detalj je jedna školjka na travi. Inače, mjesto izgleda potpuno neupadljivo i lako bi ga se moglo zamijeniti s običnim dijelom travnjaka na groblju.

Gene Hackman i Betsy Arakawa - 2 Foto: Profimedia

Posebno je zanimljivo da ni godinu dana nakon njihove smrti nije postavljena nadgrobna ploča, a nema ni tragova da su obožavatelji ili prolaznici ondje ostavljali cvijeće ili druge znakove sjećanja. Fotografije grobnog mjesta pogledajte OVDJE.

Podsjetimo, Hackman (95) i Arakawa (65) pronađeni su mrtvi u svom domu u Santa Feu 26. veljače prošle godine. Prema medicinskom izvješću, Arakawa je preminula od komplikacija povezanih s hantavirusom, rijetkom respiratornom bolešću koju prenose glodavci.

Tragično, Hackman, koji je bolovao od Alzheimerove bolesti, nastavio je živjeti u kući još nekoliko dana nakon smrti supruge, nesvjestan što se dogodilo, prije nego što je i sam preminuo.

Par je pokopan zajedno mjesec dana nakon smrti na groblju Santa Fe Memorial Gardens, i to u tajnoj ceremoniji kojoj su prisustvovala Hackmanova djeca iz prvog braka – Christopher (66), Elizabeth (64) i Leslie (59).

Gene Hackman i Betsy Arakawa - 1 Foto: Profimedia

U međuvremenu, pravna pitanja oko Hackmanove imovine još uvijek nisu u potpunosti riješena. Sudski dokumenti pokazuju da njegova djeca sudjeluju u ostavinskom postupku vezanom uz imovinu vrijednu oko 80 milijuna dolara, iako navodno nisu uključena u njegovu oporuku.

Simbolično, godinu dana nakon njihove smrti prodano je i njihovo imanje za 6,25 milijuna dolara. Riječ je o prostranom imanju od 53 jutra smještenom u ekskluzivnoj i ograđenoj zajednici Summit Santa Fe, jednoj od najbogatijih četvrti tog područja. Novi vlasnik dobio je impresivnu glavnu kuću površine oko 13.000 četvornih stopa, gostinjsku kuću s tri spavaće sobe te umjetnički studio u kojem je Hackman provodio vrijeme slikajući.

Gene Hackman Foto: Afp

Više o tragičnom odlasku glumca i supruge čitajte OVDJE.

