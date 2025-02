Tragedija potresla Hollywood: Legendarni glumac i supruga nađeni mrtvi u svom domu!

Preminuo je glumac Gene Hackman.

Dvostruki dobitnik Oscara i pisac Gene Hackman pronađen je mrtav u dobi od 95 godina zajedno sa svojom suprugom Betsy Arakawom, prenosi Mirror.

Šerif okruga Santa Fe Adan Mendoza potvrdio je nešto iza ponoći da su legendarni glumac i klasična pijanistica (63) i njihov pas umrli, ali se ne sumnja da je riječ o ubojstvu, navodi Santa Fe New Mexican.

Lokalni šerif Mendoza rekao je da nema naznaka da je riječ o nedjelu i da tek trebaju otkriti uzrok smrti ili potvrditi kada je par umro.

Gene Hackman i Betsy Arakawa - 3 Foto: Profimedia

Gene Jackman imao je karijeru koja je trajala više od šest desetljeća, u kojoj je osvojio niz nagrada uključujući Oscara za najboljeg glumca 1972. godine za svoju ulogu u ''Francuskoj vezi''. Također je osvojio Oscara za ulogu u ''Unforgiven''.

Tijekom godina osvojio je dvije BAFTA-e, kao i četiri Zlatna globusa, tri nagrade National Board of Review Awards i nagradu Screen Actors Guild. Dobitnik je i niza nagrada filmskih kritičara.

Gene je rođen 1930. godine i prijavio se u vojsku sa 16 godina nakon što je lagao o svojim godinama. Nakon četiri godine u vojsci, okrenuo se glumi gdje je upoznao prijatelja Dustina Hoffmana u lokalnom kazalištu, Pasadena Playhouse.

Gene Hackman Foto: Profimedia

Njegova uloga u brodvejskoj predstavi ''Any Wednesday'' 1964. dovela ga je do slave i ubrzo se prijavio za svoj debitantski film Lilith. Odatle se pojavio u ''Bonnie i Clyde'' u kasnim 60-ima, gdje je osvojio svoju prvu nominaciju za Oscara. Samo nekoliko godina kasnije uslijedilo je još jedno priznanje za njegovu ulogu u ''I Never Sang for My Father''.

Gene i Betsy bili su u braku od 1991., no par se uglavnom držao podalje od svjetla reflektora.

Posljednji put u javnosti su viđeni na proljeće prošle godine.

Gene Hackman i Betsy Arakawa - 2 Foto: Profimedia

Geneov posljednji film prikazan je 2004. godine, komedija pod nazivom ''Welcome To Mooseport'', gdje je glumio uz Raya Romana i Christine Baranski. Tek je godinama kasnije potvrdio odlazak u mirovinu.

