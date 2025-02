Hanka Paldum objasnila zašto od 2019. nije nastupala u Zagrebu: ''Kad je Bandić otišao, bilo mi se teško opet odlučiti''

Kraljica sevdaha Hanka Paldum ponovno stiže u Zagreb. U njezinim hitovima obožavatelji će moći uživati u svibnju. Zbog čega ne voli brojiti godine karijere, koju njezini roditelji nisu odobravali, zašto od 2019. nije nastupala u našoj metropoli, te koliko je Bog vodi kroz život, povjerila je našoj Matei Slogar za In magazin.

Od 2019. kraljica sevdaha nije nastupala u Zagrebu, a za to postoji razlog.

''Otišli mi neki dragi ljudi pa nisam imala želje volje, Bandić je bio jedan moj divan prijatelj i imala sam od njega uvijek potporu i dosta pomoći, kad je on otišao bilo mi se teško odlučiti ponovno'', priznaje.



Bivši gradonačelnik uvijek je dolazio na njezine koncerte, a gajili su prijateljski odnos.

''Čak mi je on otvarao svoje koncerte s ogromnim buketom crvenih ruža, primio me u svoj ured prije toga, to su divni trenuci koje ću pamtiti i kad je on otišao baš sam bila tužna i izgubila sam volju'', kaže.



Volja se, na sreću svih ljubitelja njezine glazbe, vratila pa će 28. svibnja Hanka zagrijati atmosferu u Lisinskom i obilježiti 50 godina karijere. Kada se prije nekoliko godina zbog ovakvog koncerta žurila na dogovor u Zagreb, imala je prometnu nesreću koja joj je, vjeruje, bila opomena.

''Žurba i nekakva nervoza i sve to što kažemo je đavolji posao. Ja sam htjela na silu, silom da dođem na vrijeme...ja uopće nisma ni shvatila da je to bila nezgoda, ja kao da sam sparkirala automobil, a okretala sam se nekoliko puta u krug i prislonila se uz onaj branik sa strane. I mislim si Bože vidi šta se desilo, izašla iz auta... Došli policajci a ja kažem moram u Zagreb možete li vi mene voziti'', prisjetila se.



Bila joj je to opomena da u životu nikamo ne treba žuriti i da za sve treba vremena. Vjera joj je od izrazite važnosti, a Bog je uvijek uz nju, kaže. Sve je jednostavnije kada shvatite filozofiju života.

''Dolaskom na ovaj svijet on je nama već sve predodredio naše puteve, e sada koliko smo mi u životu sposobni i kadri da se hvatamo onoga što smatramo da ćemo moći da se izborimo s tim'', kaže.



A Hanka se kao tinejdžerica, na svojim glazbenim počecima, morala izboriti s roditeljima koji nisu dopuštali da se bavi pjevanjem.

''Odgoj naš patrijarhalni to je bilo nezamislivo da se žensko dijete pogotovo bavi muzikom, pjesmom nego je to uvijek trebalo bit da ima nešto konretno u rukama, nešto sigurno, a da bude pošteno. Majka je uvijek govorila - žensko dijete ako ga pustiš, hoće u svakakve poslove'', objasnila je.



Danas je majka već odrasle dvoje djece. Oba porođaja bila su iznimno teška, a u oba je proživjela i kliničku smrt. Sve to vrijedi za ono što ćeš kasnije imati cijeli život.

''U toj želji da imam potomstvo, svoje dijete nisam razmišljala o svom zdravlju i svom životu, kada nešto silno želite Bog vam daje, Bog vam pomaže i olakša. Svatko tko ima djecu mora biti spreman na tešku borbu, usmjeravati konstantno to je naša zadaća da dobijemo zdrave i sposobne ljude za život'', kaže.



Mnogi njezini prijatelji iz Hrvatske ponovno će puniti redove na još jednom emotivnom koncertu, gdje će se izmjenjivati cijeli spektar emocija.

''Od prve pjesme kada krene upravo "Ali pamtim još" koja svakoga asocira na neko vrijeme davno, prošlo, na vrijeme kada smo bili bezbrižniji , kada smo malo uživali, imali lijepe živote pa onda ''Zelene oči" pa "Ja te pjesmom zovem''



Pjesmom, ali i riječima, Hanka zato sve poziva na još jedan dobar glazbeni spektakl.

''Zaista je radujem, radujem se mom tom koncertu i susretu sa svima vama dragi moji'', poručila je.

