Za njega su se otimali Lagerfeld i Versace, u njegov je zagrljaj pala i Severina, a sad je pokrenuo potpuno novi biznis!

Adnan Taletović 90-ih je bio jedan od najtraženijih svjetskih top modela. Za njega su se otimali Karl Lagerfeld, Jean Paul Gaultier, Gianni Versace. Pozirao je s Naomi Campbell, Claudiom Schiffer i Lindom Evangelistom, a u njegov je zagrljaj pala i Severina. Kako danas izgleda ovaj 58-godišnjak, koji je u Zagrebu pokrenuo potpuno novi biznis, zna naš Davor Garić, a sve možete saznati u prilogu In magazina.

Teško je izbrojiti uspomene iz četvrt stoljeća duge njegove uzbudljive karijere. Adnan Taletović devedesetih i dvijetisućitih bio je jedan od najtraženijih svjetskih top modela. Bio je omiljen model legendarnog Karla Lagerfelda.



''On je bio, možemo reći, moj životni mentor od kojeg sam naučio puno stvari koje su bitne u životu! Baš sam gledao detalje kako sve to radi, kako djeluje, kako postupa s drugim ljudima, kako postupa sa suradnicima, prijateljima... U svakom slučaju je to bilo veliko iskustvo i da sam puno stvari naučio od njega'', priča Adnan.



Legerfeld, Valentino, Versace, Jean Paul Gaultier…. Radio je za najveća dizajnerska imena, ali i s najtraženijim supermodelima.

''S Claudiom Schiffer, s Naomi Campbell, s Christy Turlington, Linda Evangelista... To su djevojke koje su u to vrijeme zaista harale scenom''.



Jesu li se supermodeli tada zaista ponašali kao nedodirljive zvijezde?



''Jeste. Bile su malo onako maze, zahtjevne, arogantne, ali to je bio dio te priče u to vrijeme. Ako ih znaš osobno, onda su bile i simpatične, tako da su imale sve te neke strane. Nisu slučajno uspjele u tome, to su sve inteligentne žene koje znaju što hoće i onda ih je to i dovelo do tih razina'', zaključio je.



Adnan je glumio u Severininu spotu ''Da si moj'', nakon čega se njihovo poznanstvo rasplamsalo. Danas se s osmijehom sjeti tih davnih vremena.



Nakon 35 godina života u inozemstvu, odlučio je vratiti se u Hrvatsku.



''Nostalgija za domom, za domovinom, za Zagrebom, za Rijekom'', priznaje.



U Maroku je Adnan vodio luksuzni restoran, pa je svoje iskustvo u ugostiteljstvu odlučio okušati i u Zagrebu. Potaknuli su ga strast za zdravom hranom i ukusnom specialty kavom.



''Obožavam naročito kavu iz Guatemale, jer ima čokoladne i karamelne note, a što se tiče filter kave volim iz Etiopije''.



Ovaj model i u 58. vježba i pazi što jede. Zdravi obroci s namirnicama niskog glikemijskog indeksa na njegovu su meniju. Ipak, teško bi odlučio je li mu draža francuska ili naša domaća kuhinja.



''Ah, dobro pitanje! Pa drugačije je. Kad sam u Francuskoj, onda mi fali naša kuhinja, a kad sam ovdje onda mi fali francuska, tako da imam ljubav i prema jednom i prema drugom'', kaže.



Très chic njegov je stil odijevanja i danas. Ovaj modni znalac pazi na svaki detalj.



''Jako mi je bitno da se lijepo obučem i da to izgleda skladno, da su skladne boje, stil i da je sve uredno i da je čisto''.



A kako se, prema njegovu stručnom sudu, odijevaju Hrvati i Hrvatice?



''Hrvati i Hrvatice se lijepo odijevaju imaju jedan zanimljivi stil. Stil je jako urban, moderan, trendi i jako ukusan. Naročito se to može vidjeti ako se prošetate po Cvjetnom trgu za vrijeme špice. Svi daju sve od sebe da izgledaju što bolje''.



Iako su modne piste i poziranje ispred fotoobjektiva iza njega, čini se da bi se ipak mogao vratiti u svijet mode.



''Moda je bitan dio mog života još i danas. Međutim ne bavim se modom kao prije, mada imam neke planove da se vratim, ali na neki drugačiji način, ne kao model ili maneken ili fotograf'', kaže.



Na koji god se način vratio u modu, bit će très bien.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.



1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 inMagazin Koga ćemo poslati na Eurosong? U tijeku su zadnje pripreme za polufinalne večeri Dore

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 inMagazin Ususret Oscarima ekipa IN magazina vodi vas u Los Angeles: Ima li hrvatski film šanse osvojiti zlatni kipić?