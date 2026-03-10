Sjećate li se Junija i Carmen? Zvijezde ''Spy Kidsa'' opet skupa nakon 25 godina!

Nostalgija je ponovno zavladala društvenim mrežama nakon što su se zvijezde kultnog filma ''Spy Kids'' okupile 25 godina nakon premijere i rekreirale legendarne scene koje su obilježile djetinjstvo cijele jedne generacije.
Glumci, koji su utjelovili omiljeni špijunski duo Junija i Carmen Cortez, pozirali su s rekvizitima sa seta zajedno s ekipom iz produkcijske kuće Troublemaker Studios, koja stoji iza filmova.
Sabara danas ima 33 godine, dok PenaVega ima 37, no kada su prvi put glumili u filmu ''Spy Kids'' 2001. godine, imali su tek sedam i 12 godina. Nakon velikog uspjeha prvog filma, uslijedili su i nastavci ''Spy Kids: The Island of Lost Dreams'' te ''Spy Kids 3D: Game Over'', koji su pratili avanture mladih tajnih agenata.
Film ''Spy Kids'' - 9 Foto: Profimedia
Film ''Spy Kids'' - 8 Foto: Profimedia
U filmovima su Juni i Carmen djeca tajnih agenata Gregorija i Ingrid Cortez. Kada njihovi roditelji misteriozno nestanu, upravo oni preuzimaju zadatak spašavanja čime započinje njihova vlastita špijunska avantura.
Ponovno okupljanje organizirao je redatelj i scenarist Robert Rodriguez, koji je na Instagramu podijelio fotografije na kojima glumci ponovno oblače prepoznatljive šarene špijunske kostime i rekreiraju legendarne scene, uključujući upravljanje podmornicom i avionom.
''Bilo je fantastično ponovno okupiti Spy Kids ekipu i rekreirati neke od trenutaka iz filma tijekom sinoćnjeg uvrštenja filma u Texas Hall of Fame. Slavimo 25. godišnjicu! Bilo je čarobno ponovno ih vidjeti na našem green screenu i u studijima'', napisao je Rodriguez.
Film ''Spy Kids'' - 5 Foto: Profimedia
Fotografije su ubrzo postale viralne, a fanovi su u komentarima podijelili nostalgiju, ali i šok zbog vremena koje je prošlo.
''Osjeća li se još netko staro?'', napisao je jedan korisnik u komentaru koji je prikupio tisuće lajkova.
''Naše djetinjstvo je stvarno bilo najbolje'', dodao je drugi, dok se treći našalio: ''Kako to mislite 25. godišnjica? Ne mogu biti toliko star!''
Mnogi su poručili i da bi rado pogledali novi film sa starijom verzijom Junija i Carmen, što je ideja koja je među obožavateljima odmah izazvala veliko zanimanje.
Alexa PenaVega Foto: Profimedia
Film ''Spy Kids'' - 1 Foto: Profimedia
I dok je Sabara danas više poznat kao suprug pjevačice Meghan Trainor, Vega je pronašla svoj kruh u Hallmarkovim filmovima.
U svojoj karijeri ostvarila je uloge u ukupno 105 projekata, no uloga Carmen Cortez u franšizi "Spy Kids" ostala joj je najpoznatija.
Od 2010. do 2012. bila je u braku s producentom Seanom Covelom, a od 2014. udana je za nekadašnjeg Nickleodeonovog glumca Carlosa Penu, kojeg je upoznala na proučavanju Biblije. Koliko su zaljubljeni jedan u drugog, pokazuje kako su nakon vjenčanja promijenili svoja prezimena te se oboje prezivaju PenaVega. Par ima troje djece – dvojicu sinova rođenih 2016. i 2019. te kćer rođenu 2021. godine. Krajem 2023. objavili su da očekuju četvrto dijete, no Alexa je nažalost rodila mrtvorođenče, kćer koju su nazvali Indy.
Alexa PenaVega Foto: Profimedia
Zajedno vode YouTube kanal, a u posljednje vrijeme žive u Nashvilleu u državi Tennessee.
Nakon uspjeha franšize, Sabara je nastavio graditi karijeru u filmu i na televiziji. Pojavio se u projektima poput ''The Polar Express'' (2004.), ''Keeping Up with the Steins'' (2006.), ''Halloween'' (2007.), ''World’s Greatest Dad'' (2009.) s Robinom Williamsom te serijama poput ''House'', ''Weeds'', ''Wizards of Waverly Place'' i ''Grimm''.
Osim glume pred kamerama, radio je i glasovne uloge u animiranim filmovima i serijama, što je čest put za mnoge bivše dječje glumce.
Daryl Sabara Foto: Profimedia
Daryl Sabara i Meghan Trainor Foto: Profimedia
Sabara je od 2018. godine u braku s poznatom pop pjevačicom Meghan Trainor. Par je počeo izlaziti 2016., a vjenčali su se na njezin 25. rođendan. Danas imaju troje djece – sinove Rileyja i Barryja te kćer Mikey Moon, koja je rođena 2026. putem surogat majke.
