Što se ove godine nalazi u poklon-vrećicama za sve nominirane na Oscarima?

I dok se svijet zabavlja analizirajući moguće dobitnike ovogodišnjih Oscara, iza kulisa se dijele luksuzni pokloni čija vrijednost svake godine izaziva veliko zanimanje.
Ovogodišnja dodjela Oscara ponovno donosi ne samo glamur na crvenom tepihu nego i nevjerojatne poklone za nominirane. I dok se javnost fokusira na pobjednike i modne kombinacije, iza kulisa se već tradicionalno dijele luksuzne poklon-vrećice čija vrijednost često doseže vrtoglave iznose.
Riječ je o neslužbenim poklonima koje za nominirane priprema marketinška tvrtka Distinctive Assets iz Los Angelesa.
Ono što ih čini posebno zanimljivima jest činjenica da ih dobivaju svi nominirani, bez obzira na to hoće li na kraju večeri ponijeti kući zlatni kipić ili ne. Kao i svake godine, sadržaj vrećice kombinira luksuzna putovanja, wellness iskustva, beauty tretmane, neobične delicije i poneki pomalo bizaran dar.
Sadržaj poklon-vrećice uključuje:
- Boravak u privatnoj vili vrijednoj 9 milijuna dolara u Playa Hermosi u Kostariki, uz concierge uslugu, privatnog kuhara i vozača
- Luksuzni boravak u arktičkoj vili u finskoj Laponiji s promatranjem polarne svjetlosti i privatnim kuharom
- Sedmodnevni wellness retreat u južnoj Kaliforniji
- Desetodnevni wellness program u resortu na Šri Lanki koji je priznat od strane Michelin vodiča
- Sculpt & Lift tretman lica i luksuzni proizvodi za njegu kože
- Viralni Watermelon Glow tonik i novi korejski tonik jastučići
- Trodijelni set švicarske luksuzne kozmetike
- Nevidljivi SPF primer za zaštitu od sunca
- Kredit od 400 USD za tretmane lica i masaže
- Tretman oblikovanja tijela liposukcijom s dr. Thomasom Suom
- Konzultacije za estetski makeover osmijeha i izbjeljivanje zubi
- Estetski zahvat pomlađivanja lica u New Yorku vrijedan 25.000 USD
- Personalizirani predbračni ugovor koji izrađuje poznati odvjetnik za razvode slavnih James Sexton
- Luksuzni set za degustaciju čaja
- Pereci od tamne čokolade s jestivim kristalima zlata
- Kokosovi bademi u tamnoj čokoladi
- Liofilizirano voće prekriveno bijelom i tamnom čokoladom
- Luksuzni poklon-set proizvoda od kanabisa s dodacima
- Napitci s THC/CBD-om u paketićima
- Proizvodi od kanabisa visoke jačine
- Bezalkoholni margarita napitci s THC-om
- Putna prtljaga inspirirana japanskim kabuki stilom
- Donje rublje koje pruža potporu tijelu
- Personalizirane usluge dizajna interijera za stambene prostore
- Luksuzna tuš-glava s Aqua Booster tehnologijom
- Pozlaćeni hardverski novčanik za pohranu kriptovaluta
- Limitirano izdanje nalivpera ''Movie Star''
- Memoari poduzetnika Mitcha Goulda
- Iskustvo portretne fotografije uz mini digitalnu kameru
Podsjetimo, ovogodišnja dodjela Oscara održava se u noći s nedjelje na ponedjeljak, s 15. na 16. ožujka.
