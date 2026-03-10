Što se ove godine nalazi u poklon-vrećicama za sve nominirane na Oscarima?

I dok se svijet zabavlja analizirajući moguće dobitnike ovogodišnjih Oscara, iza kulisa se dijele luksuzni pokloni čija vrijednost svake godine izaziva veliko zanimanje.

Ovogodišnja dodjela Oscara ponovno donosi ne samo glamur na crvenom tepihu nego i nevjerojatne poklone za nominirane. I dok se javnost fokusira na pobjednike i modne kombinacije, iza kulisa se već tradicionalno dijele luksuzne poklon-vrećice čija vrijednost često doseže vrtoglave iznose.

Riječ je o neslužbenim poklonima koje za nominirane priprema marketinška tvrtka Distinctive Assets iz Los Angelesa.

Ono što ih čini posebno zanimljivima jest činjenica da ih dobivaju svi nominirani, bez obzira na to hoće li na kraju večeri ponijeti kući zlatni kipić ili ne. Kao i svake godine, sadržaj vrećice kombinira luksuzna putovanja, wellness iskustva, beauty tretmane, neobične delicije i poneki pomalo bizaran dar.

Sadržaj poklon-vrećice uključuje:

Boravak u privatnoj vili vrijednoj 9 milijuna dolara u Playa Hermosi u Kostariki, uz concierge uslugu, privatnog kuhara i vozača

Luksuzni boravak u arktičkoj vili u finskoj Laponiji s promatranjem polarne svjetlosti i privatnim kuharom

Sedmodnevni wellness retreat u južnoj Kaliforniji

Desetodnevni wellness program u resortu na Šri Lanki koji je priznat od strane Michelin vodiča

Sculpt & Lift tretman lica i luksuzni proizvodi za njegu kože

Viralni Watermelon Glow tonik i novi korejski tonik jastučići

Trodijelni set švicarske luksuzne kozmetike

Nevidljivi SPF primer za zaštitu od sunca

Kredit od 400 USD za tretmane lica i masaže

Tretman oblikovanja tijela liposukcijom s dr. Thomasom Suom

Konzultacije za estetski makeover osmijeha i izbjeljivanje zubi

Estetski zahvat pomlađivanja lica u New Yorku vrijedan 25.000 USD

Personalizirani predbračni ugovor koji izrađuje poznati odvjetnik za razvode slavnih James Sexton

Luksuzni set za degustaciju čaja

Pereci od tamne čokolade s jestivim kristalima zlata

Kokosovi bademi u tamnoj čokoladi

Liofilizirano voće prekriveno bijelom i tamnom čokoladom

Luksuzni poklon-set proizvoda od kanabisa s dodacima

Napitci s THC/CBD-om u paketićima

Proizvodi od kanabisa visoke jačine

Bezalkoholni margarita napitci s THC-om

Putna prtljaga inspirirana japanskim kabuki stilom

Donje rublje koje pruža potporu tijelu

Personalizirane usluge dizajna interijera za stambene prostore

Luksuzna tuš-glava s Aqua Booster tehnologijom

Pozlaćeni hardverski novčanik za pohranu kriptovaluta

Limitirano izdanje nalivpera ''Movie Star''

Memoari poduzetnika Mitcha Goulda

Iskustvo portretne fotografije uz mini digitalnu kameru

Podsjetimo, ovogodišnja dodjela Oscara održava se u noći s nedjelje na ponedjeljak, s 15. na 16. ožujka.

Nominirane za zlatni kipić pogledajte OVDJE.

