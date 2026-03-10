Uvela ga je u bizarni kult: Tko je žena koja je preokrenula život Toma Cruisea?

Prva supruga Toma Cruisea, glumica Mimi Rogers, ponovno je privukla pažnju javnosti nakon rijetkog pojavljivanja u Los Angelesu, a mnogi su se prisjetili njihove kratke, ali vrlo intrigantne ljubavne priče.

Prva supruga Toma Cruisea, glumica Mimi Rogers, ovih se dana pojavila u Los Angelesu u rijetkom javnom izlasku i privukla pažnju javnosti.

70-godišnja Rogers nosila je lepršavu bluzu s uzorkom i bijele hlače, a svoj je izgled upotpunila velikim sunčanim naočalama. Tamnu kosu nosila je raspuštenu, a mnogi su primijetili da i danas zadržava vitku liniju i prepoznatljiv glamur.

Mimi Rogers i Tom Cruise upoznali su se 1985. godine, kada je on imao 23, a ona 29 godina. Vjenčali su se dvije godine kasnije u tajnosti, u prisutnosti samo dvoje gostiju – Cruiseove majke Mary Lee Pfeiffer i njegova kuma, glumca Emilia Esteveza.

Par je bio u braku od 1987. do 1990. godine, a Rogers se često spominje kao osoba koja je Cruisea uvela u scijentologiju. Njezin otac bio je blizak prijatelj osnivača pokreta L. Rona Hubbarda te jedan od ranih članova Crkve scijentologije.

Nakon razvoda Rogers je, prema navodima, napustila scijentologiju zajedno sa svojim ocem.

Što je scijentologija?

Scijentologija je religijski pokret koji je 1950-ih godina osnovao američki pisac L. Ron Hubbard. Nastala je iz njegovog sustava ideja poznatog kao dijanetika, koji je u početku predstavljen kao metoda za poboljšanje mentalnog zdravlja i osobnog razvoja.

Prema učenju scijentologije, čovjek je zapravo duhovno biće koje se naziva ''thetán'', a vjeruje se da je besmrtan i da je živio kroz brojne živote. Smatra se da su mnogi životni problemi posljedica negativnih iskustava iz prošlosti, koja se mogu ukloniti posebnim postupkom nazvanim auditing – vrstom duhovnog savjetovanja.

Auditing uključuje razgovor s posebno obučenim savjetnikom, a pritom se koristi uređaj nazvan E-meter, za koji sljedbenici vjeruju da pomaže u otkrivanju psiholoških blokada i traumatičnih iskustava. Članovi kroz različite tečajeve i programe napreduju kroz hijerarhiju duhovnih razina s ciljem postizanja višeg stupnja duhovne slobode.

Status scijentologije razlikuje se od zemlje do zemlje. U nekim državama, poput Sjedinjenih Američkih Država, priznata je kao religija, dok je u drugim zemljama često predmet kontroverzi i pravnih sporova te je neki smatraju sektom ili organizacijom s kontroverznim praksama.

Veliku globalnu prepoznatljivost scijentologija je dobila zahvaljujući poznatim osobama iz svijeta zabave koje su joj pripadale ili je javno podržavale. Među najpoznatijim članovima su glumci Tom Cruise, John Travolta i Elisabeth Moss.

Nekoliko godina nakon razvoda, Mimi je dala intervju za Playboy koji je izazvao veliku pozornost. U njemu je otvoreno govorila o razlozima prekida braka s Cruiseom.

''Tom je ozbiljno razmišljao o tome da postane redovnik'', izjavila je tada Rogers. ''Mislio je da mora živjeti u celibatu kako bi očuvao čistoću svog instrumenta.''

Izjava je tada izazvala brojne reakcije u javnosti i dodatno potaknula interes za njihov kratki, ali vrlo medijski praćen brak.

Cruise i Rogers razišli su se 1989. godine, samo dva dana prije nego što je glumac započeo snimanje filma ''Days of Thunder''. Upravo je na tom filmu upoznao Nicole Kidman, koja je ubrzo postala njegova nova partnerica, a kasnije i supruga.

Mimi Rogers tijekom karijere ostvarila je niz zapaženih uloga. Glumila je u filmovima poput ''The Mirror Has Two Faces'' iz 1996., gdje su joj partneri bili Barbra Streisand, Lauren Bacall i Pierce Brosnan.

Pojavila se i u filmovima ''Gung Ho'' Rona Howarda te ''Desperate Hours'' Michaela Cimina uz Mickeyja Rourkea i Anthonyja Hopkinsa.

Rogers je 1990. upoznala producenta Chrisa Ciaffu, s kojim je kasnije započela vezu. Vjenčali su se 2003. godine, a zajedno imaju dvoje djece – kćer Lucy i sina Charlieja.

Iako se danas rjeđe pojavljuje u javnosti, glumica i dalje povremeno radi na projektima te održava kontakt s obožavateljima putem personaliziranih video poruka.

