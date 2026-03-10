Pretraži
bila mu je prva supruga

Uvela ga je u bizarni kult: Tko je žena koja je preokrenula život Toma Cruisea?

Piše J. C., Danas @ 12:29 Zanimljivosti komentari
Mimi Rogers i Tom Cruise Mimi Rogers i Tom Cruise Foto: Profimedia

Prva supruga Toma Cruisea, glumica Mimi Rogers, ponovno je privukla pažnju javnosti nakon rijetkog pojavljivanja u Los Angelesu, a mnogi su se prisjetili njihove kratke, ali vrlo intrigantne ljubavne priče.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
40 godina uz najveće hitove: Najveći koncert Hari Mata Harija u Areni Zagreb!
sitno se broji!
40 godina uz najveće hitove: Najveći koncert Hari Mata Harija u Areni Zagreb!
Teo Grčić predstavlja snažnu i dvosmislenu baladu
"Laž je sve što znaš"
Nakon trijumfalnog prvog solističkog koncerta, Teo Grčić predstavlja snažnu i dvosmislenu baladu!
U Zagrebu počinje velika kazališna smotra koja okuplja brojne amaterske skupine
vidimo se!
U Zagrebu počinje velika kazališna smotra koja okuplja brojne amaterske skupine!
Katherine Heigl kraljica je romantičnih komedija koja je Hollywood zamijenila mirnim životom
omiljena plavuša
Gdje je danas? Od najveće zvijezde romantičnih komedija do života daleko od svjetla reflektora!
Video Margot Robbie širi se internetom: Jedna stvar nije prošla nezapaženo
iznenadila izborom
Prizori najpoznatije plavuše na svijetu širi se internetom: Jednu stvar svi propitkuju!
Sven Pocrnić kao Thompson u showu Tvoje lice zvuči poznato
publika na nogama!
Čuli smo Thompsona, ali to nije bio Thompson: ''E zemo, pa kud baš najskuplju!''
Zaručila se Thylane Blondeau
"zauvijek"
Svijet ju je upoznao kao najljepšu djevojčicu, a sada je objavila veliku životnu vijest
Ispod prozirne kombinacije Madonnine kćeri vidjelo se gotovo sve
bez cenzure
Kći pop-ikone u prozirnom kombinezonu bez grudnjaka nije marila za znatiželjne poglede
Chappell Roan u odvažnom izdanju na Tjednu mode
odvažno!
Svi pogledi bili su na stražnjem dijelu ove bizarne haljine koja je otkrila više od očekivanog
Martina Stjepanović Meter prvi put kao članica žirija showa Tvoje lice zvuči poznato
već se o njoj priča
Zablistala u prvoj emisiji: Nova članica žirija u našem omiljenom showu odmah je privukla sve poglede!
Sven Pocrnić kao Thompson u showu Tvoje lice zvuči poznato 4
publika na nogama!
Čuli smo Thompsona, ali to nije bio Thompson: ''E zemo, pa kud baš najskuplju!''
Nives Celzijus podijelila komentar o pjesmi "Sinkronija" 3
"puno krivih putova"
Zanosne fotke Nives Celzijus pale su u drugi plan zbog poruke koju je dobila: "Bez ljutnje, ali..."
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Rat na Bliskom istoku ušao je u 11. dan: Nejasno je koliko bi rat mogao potrajati
Rat na Bliskom istoku
VIDEO Daleko je kraj rata? Iran odgovorio Trumpu, upozorio i Europu. NATO rasporedio sustav Patriot
Ubojstvo u Gospiću: Dvoje mrtvih
policija na terenu
FOTO Zločin u Lici: U dvorištu ubijene dvije žene, doznajemo tko je ubojica
Svjedokinja tučnjave u Zagrebu tvrdi: Udarali su ga i kad je izgubio svijet, nedavno je imao operaciju
Novi incident
Dvojica mladića brutalno pretučena ispred noćnog kluba: "Nedavno je operirao tumor na mozgu"
show
Zaručila se Thylane Blondeau
"zauvijek"
Svijet ju je upoznao kao najljepšu djevojčicu, a sada je objavila veliku životnu vijest
Sven Pocrnić kao Thompson u showu Tvoje lice zvuči poznato
publika na nogama!
Čuli smo Thompsona, ali to nije bio Thompson: ''E zemo, pa kud baš najskuplju!''
Je li Amerika obećana zemlja i koliko je teško tamo uspjeti otkriva glumac Filip Sertić!
glumio s bradom pittom
Naš glumac o Hollywoodu nakon povratka u Hrvatsku: ''Tko god tamo uspije, skidam mu kapu!''
zdravlje
Sve više odrasle djece prekida kontakt s roditeljima: Psiholozi otkrivaju 3 najčešća razloga
Odlučuju napraviti distancu
Sve više odrasle djece prekida kontakt s roditeljima: Psiholozi otkrivaju 3 najčešća razloga
Zabranjena hrana kod hemoroida: 8 namirnica koje biste trebali odmah izbaciti iz prehrane
Piše nutricionistica
Zabranjena hrana kod hemoroida: 8 namirnica koje biste trebali odmah izbaciti iz prehrane
11 načina za zaustavljanje žudnje za “nezdravom hranom” i šećerom
Jedan od najvećih izazova kod dijete
11 načina za zaustavljanje žudnje za “nezdravom hranom” i šećerom
zabava
Zbog navike koju mnogi imaju završila je u bolnici s teškom infekcijom
Bolje ne!
Zbog navike koju mnogi imaju završila je u bolnici s teškom infekcijom
Putnici zrakoplova posvjedočili nevjerojatnom fenomenu pa podijelili snimku
Wow!
Putnici zrakoplova posvjedočili nevjerojatnom fenomenu pa podijelili snimku
Mačke dobile skupu hranilicu, njihova reakcija je čisti urnebes
Što su očekivali?
Mačke dobile skupu hranilicu, njihova reakcija je čisti urnebes
tech
VIDEO Muskov robot iznenadio sve svojim novim vještinama
Djeluje uvjerljivo
VIDEO Muskov robot iznenadio sve svojim novim vještinama
sport
HRVATSKA – KOLUMBIJA Evo kad počinje kasni prijenos, nema spavanja dok igraju Vatreni
SPEKTAKL U SAD-U
HRVATSKA – KOLUMBIJA Evo kad počinje kasni prijenos, nema spavanja dok igraju Vatreni
VIDEO Bez iznenađenja na Dalićevu popisu, ali Vojnović smatra da je jedan igrač morao biti tu
ZADNJI POPIS PRIJE SP
VIDEO Bez iznenađenja na Dalićevu popisu, ali Vojnović smatra da je jedan igrač morao biti tu
Max Verstappen sve dogovorio s Mercedesom, pomoći će im u lovu na titulu koju čekaju deset godina
UZ POSEBNU DOZVOLU
Max Verstappen sve dogovorio s Mercedesom, pomoći će im u lovu na titulu koju čekaju deset godina
tv
Kumovi: Nije izdržao - morao je sve priznati
KUMOVI
Nije izdržao - morao je sve priznati
Survivor: Teška ozljeda u Survivoru! Ana Mamut završila u bolnici!
JAK UDARAC!
Teška ozljeda u Survivoru! Ana Mamut završila u bolnici!
U dobru i zlu: Nudi joj pomoć, a on je za sve kriv
U DOBRU I ZLU
Nudi joj pomoć, a on je za sve kriv
putovanja
Tjedni jelovnik jela bez puno truda od 9.3. do 15.3.2026.
Tjedni jelovnik
7 lijenih recepata za svaki dan ovog tjedna – jela su jako fina, a pripremaju se bez previše truda
5 jezera koja vrijedi posjetiti dok na njih svi ne navale!
Dragulji kod "susjeda"
5 jezera nadohvat ruke koja vrijedi posjetiti dok na njih svi ne navale
Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
Zdrave i jeftine
Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
novac
Europski automobilski div gasi 50.000 radnih mjesta
Problemi u Kini i SAD-u
Europski automobilski div gasi 50.000 radnih mjesta
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
Puno traže od zaposlenih
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
Padom Irana i Venezuele bogatstvo 13 najbogatijih vlasnika tankera povećalo se za 45 milijardi dolara - i ne staje rasti
U svakom scenariju profitiraju
Padom Irana i Venezuele bogatstvo 13 najbogatijih vlasnika tankera povećalo se za 45 milijardi dolara - i ne staje rasti
lifestyle
Cipele zbog kojih svako izdanje s trapericama izgleda uglađeno
ELEGANTNA I UDOBNA OPCIJA
Ove cipele nosite uz traperice kada želite izgledati uglađeno bez previše truda, pronašli smo 15 modela
Sve više odrasle djece prekida kontakt s roditeljima: Psiholozi otkrivaju 3 najčešća razloga
Odlučuju napraviti distancu
Sve više odrasle djece prekida kontakt s roditeljima: Psiholozi otkrivaju 3 najčešća razloga
Jessica Chastain u očaravajućoj zelenoj haljini na Oscarima 2022.
impresivna kreacija
"Zaslužila je oskarovski crveni tepih": Zelena haljina koja je bila prelijepa samo za party nakon dodjele
sve
Cipele zbog kojih svako izdanje s trapericama izgleda uglađeno
ELEGANTNA I UDOBNA OPCIJA
Ove cipele nosite uz traperice kada želite izgledati uglađeno bez previše truda, pronašli smo 15 modela
Zaručila se Thylane Blondeau
"zauvijek"
Svijet ju je upoznao kao najljepšu djevojčicu, a sada je objavila veliku životnu vijest
HRVATSKA – KOLUMBIJA Evo kad počinje kasni prijenos, nema spavanja dok igraju Vatreni
SPEKTAKL U SAD-U
HRVATSKA – KOLUMBIJA Evo kad počinje kasni prijenos, nema spavanja dok igraju Vatreni
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene